Laura Pausini sarà tra gli ospiti della prima puntata di This Is Me, lo spin-off di Amici condotto da Silvia Toffanin. La cantante ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo con la sua voce e la sua musica, ma pochi conoscono un aspetto più delicato della sua vita, ovvero che convive da sempre con una patologia cardiaca. Di cosa si tratta? Della tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV), una condizione di cui ha parlato apertamente. In pratica, si tratta di un’aritmia che provoca accelerazioni improvvise e molto intense del battito cardiaco, che possono arrivare fino a 120-230 battiti al minuto, generando palpitazioni e una forte sensazione di pressione al petto.

In particolare, chi soffre di TPSV può avvertire palpitazioni molto intense, giramenti di testa e una forte pressione al petto, e la Pausini non fa eccezione. In diverse interviste, ha raccontato di aver vissuto episodi particolarmente drammatici, come quello durante la presentazione dell’Eurovision Song Contest 2022, quando ha avuto la sensazione che il cuore “esplodesse e uscisse dal corpo“. Nonostante ciò, però, la cantante ha sempre precisato che la sua condizione non è pericolosa e che nel tempo ha imparato a riconoscere i segnali del corpo, gestendo gli episodi con consapevolezza.

Laura Pausini parla della sua malattia: dettagli

Dunque, ad oggi Laura Pausini convive con la TPSV senza lasciare che la condizione limiti la sua vita o la sua carriera. Con il tempo, ha imparato a conoscere i propri limiti e a intervenire subito quando sente i primi segnali. Essendo una persona così conosciuta, la sua testimonianza può aiutare molti con la sua stessa patologia a non lasciarsi abbattere, bensì a cercare di vivere la propria quotidianità con normalità, pur prestando attenzione alla propria salute.