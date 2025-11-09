Leopoldo Mastelloni e l'ictus: come sta oggi? L'artista racconta i dettagli del malore avuto mentre era solo in casa.
Leopoldo Mastelloni confessa di essere stato fortunato nonostante sia stato colpito da ictus mentre era solo in casa. L’attore e cantante napoletano, ad agosto 2025, è stato portato in ospedale dopo un malore che lo ha colpito in casa. Dopo una prognosi riservata, l’attore è intervenuto personalmente sui suoi profili social rassicurando tutti e ringraziando lo staff medico dell’Ospedale Umberto Primo di Roma in cui era ricoverato per l’assistenza ricevuta. La fase più delicata è passata e a raccontare cos’è accaduto lo scorso agosto è stato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.
Quando è stato colpito da ictus, Mastelloni era solo in casa ma, fortunatamente, è riuscito a telefonare ad un’amica la quale gli ha detto di chiamare subito i soccorsi. Quando i sanitari sono arrivati sul posto l’hanno trasportato in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso.
Come sta Leopoldo Mastelloni dopo l’ictus
Fortunatamente, l’ictus che ha colpito Leopoldo Mastelloni è stato leggero ma l’artista riconosce di essere stato fortunato perché avrebbe potuto avere problemi alle gambe o perdere la capacità di parlare. Oggi, Leopoldo Mastelloni sta bene e ha superato i problemi di salute. Durante i giorni del ricovero in ospedale, Mastelloni ha ricevuto tanto affetto da parte di tutti. Un affetto che gli ha riempito il cuore e che gli ha permesso anche di affrontare con più positività la fase di riabilitazione.
Nel corso dell’intervista al Corriere rilasciata lo scorso agosto, Mastelloni raccontava di avere qualche problema al polso e qualche sbandamento pur parlando e camminando. Superati i problemi di salute, Mastelloni è pronto a svelare ulteriori dettagli sulla sua vita privata e sulle sue condizioni nel salotto di Verissimo dove Silvia Toffanin è pronta a raccogliere tutte le sue dichiarazioni senza filtri e dirette.