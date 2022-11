Malattia mamma Antonino Spadaccino/ “Ha forma di Alzheimer, mi prendo cura di lei”

Antonino Spadaccino è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Il cantante si è soffermato sulla malattia di cui soffre la mamma, presente in studio insieme a suo papà in occasione della finale di “Tale e Quale Show”, vinta proprio da Antonino: “Ho deciso di fare ‘Tale e Quale Show‘ per mia mamma… Mi ha chiesto di fare cose folli perché lei se le possa ricordare. Soffre infatti di una forma di Alzheimer e io sono il suo caregiver”.

Antonino Spadaccino/ Da Amici al coming out: la vittoria a Tale e Quale Show 2022

Per poi aggiungere: “Mi prendo cura di lei con orgoglio tutti i giorni e anche papà fa lo stesso, ogni dì. L’esempio d’amore dei miei genitori mi ha fatto crescere in un certo modo e io dalla vita mi aspetto la stessa cosa”.

ANTONINO SPADACCINO: “MIA MAMMA HA UNA FORMA DI ALZHEIMER, AI MIEI SONO RICONOSCENTE…”

Dopo avere descritto la malattia di cui soffre sua mamma, Antonino Spadaccino ha confessato che l’imitazione più complicata fatta a “Tale e Quale Show” è stata quella di Loredana Bertè: “È stato un viaggio immersivo e complicato, in quanto lei è la mamma rock d’Italia. Entrare nei suoi panni è stato difficile, ma meraviglioso. Anche imitare Fausto Leali è molto complicato, perché devi grattare con la voce in una posizione non comoda”.

ANTONINO SPADACCINO È RICCARDO COCCIANTE, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio emozionato: "Brividi!"

E l’esperienza ad “Amici”? “Nel 2005 ho vinto, ma ci provai per tre anni consecutivi. Il primo provino andò malissimo: cantai un pezzettino di un brano e mi dissero ‘ok, grazie’. L’anno dopo mi ripresentai: arrivai fino alla diretta ma non entrai nella rosa degli alunni della scuola di Maria De Filippi. Al terzo provino mi iscrisse mio padre: ecco perché sono riconoscente ai miei”.

