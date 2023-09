Malattia mamma Giuseppe Garibaldi: come sta?/ “Mi spaventa, ero un po’ indeciso se venire…”

Malattia mamma Giuseppe Garibaldi: le parole al Grande Fratello 2023

Sono trascorsi alcuni giorni da quando è entrato nella casa del Grande Fratello 2023, un tempo sufficiente per aprirsi agli altri compagni di avventura e condividere con loro alcune preoccupazioni. Giuseppe Garibaldi non si è trattenuto e in un momento di sconforto si è lasciato andare ad un piccolo sfogo in una chiacchierata coi coinquilini di Cinecittà. Il barman ha ammesso di essere in pensiero per le condizioni di salute di sua mamma, che a breve subirà un intervento.

“Io non parlo quasi con nessuno delle cose che mi succedono perché sembra che voglio mettermi al centro delle attenzioni”, ha precisato Giuseppe prima di vuotare il sacco coi ragazzi e le ragazze delle case. Tra i suoi pensieri, infatti, c’è soprattutto la situazione di sua mamma, in procinto di operarsi. “Io sono venuto qui al Grande Fratello, ma ero un po’ indeciso” afferma Giuseppe nella conversazione con gli altri concorrenti, mettendo a nudo i suoi dubbi e le sue perplessità.

Giuseppe Garibaldi preoccupato per la mamma

Parlando con Lorenzo Remotti e Samira, Giuseppe Garibaldi ha ammesso di essere stato a lungo deciso se entrare o meno nella casa del Grande Fratello 2023 non volendosi allontanare dalla madre. “Mio fratello lavora al nord e gli altri due lavorano anche quindi ero un po’ indeciso”, ha spiegato ai coinquilini che hanno provato a rassicurarlo ricordandogli che, comunque, riceverà notizie sulle condizioni della madre.

Samira, inoltre, ha provato a strappargli un sorriso facendogli notare che, la sua presenza in tv, potrebbe essere d’aiuto alla madre che ha la possibilità di seguire tutti i giorni ciò che fa nella casa.

