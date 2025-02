Dal carcinoma all’utero al morbo di Basedow-Graves: malattia Manila Nazzaro

Tra le sfide che Manila Nazzaro ha dovuto affrontare nella sua vita c’è sicuramente la malattia, di cui parlerà oggi a Verissimo. In realtà, sono due quelle contro cui ha combattuto la showgirl e conduttrice: nel 2013 scoprì di essere affetta dal morbo di Basedow-Graves, successivamente ha scoperto di avere un carcinoma all’utero. Le diagnosi in tempo le hanno consentito di sottoporsi alle necessarie terapie, scongiurando così il peggio, anche se ha inciso sulla fine della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso e ha perso il lavoro.

Manila Nazzaro a Verissimo: "Vorrei altri figli"/ "Stefano Oradei lo sposerei anche a 80 anni"

È stata la stessa Manila Nazzaro a confessare che il carcinoma all’utero è stata la principale causa della fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso. In una precedente intervista aveva spiegato che era un periodo difficile e che il compagno non ce la faceva più, quindi c’è stato un allontanamento che lei non ha gradito, perché ritiene che non abbia avuto la pazienza per restarle accanto in un momento difficile.

Manila Nazzaro: chi è e il sogno di un altro figlio/ "Voglio diventare di nuovo mamma dopo..."

La malattia, poi, ha inciso pure a livello professionale e lavorativo, avendo avuto ripercussioni anche sulla sua carriera. Ad esempio, perse il lavoro a Mezzogiorno in Famiglia. Sono stati momenti durissimi, ma dai quali è uscita, e questo vale anche per la malattia. Decisiva senza dubbio è stata la prevenzione.

Malattia Manila Nazzaro: la paura per la voce e gli attacchi per i chili in eccesso

Il carcinoma all’utero non è l’unica malattia Manila Nazzaro, nel 2013 scoprì infatti di avere una patologia autoimmune, nota come la sindrome di Basedow-Graves. Da Silvia Toffanin a Verissimo aveva rivelato di essersi sottoposta a un intervento durante il quale le è stata asportata una ghiandola. In seguito a questa operazione per qualche mese è stata del tutto afona e ha avuto il timore che non sarebbe riuscita a tornare a lavorare. Inoltre, aveva preso 20 chili e soffriva il fatto che la gente le facesse notare che era ingrassata.

Stefano Oradei, chi è il marito di Manila Nazzaro/ Dal matrimonio al sogno di un figlio: "Viviamo una favola"

Il morbo di Basedow-Graves è, infatti, una malattia autoimmune che colpisce in particolare la tiroide. Si tratta di una delle cause più comuni di ipertiroidismo, una condizione per la quale si verifica una eccessiva produzione di ormoni tiroidei. I sintomi sono generici e diversi, vanno da nervosismo e tachicardia, passando per aumento di peso e alterazioni del ciclo. La terapia, invece, è di tipo farmacologico, ma nei casi più gravi si può arrivare all’intervento chirurgico per la rimozione totale o parziale della tiroide.