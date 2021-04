Malattia Maria Teresa Selo, moglie Massimo Boldi/ Morta dopo un calvario lungo anni

Si chiamava Maria Teresa Selo la moglie di Massimo Boldi, noto attore e comico originario di Luino (Varese) che per un periodo ha condiviso con lei la dolorosa esperienza della malattia. Maria Teresa, infatti, è morta nel 2004 dopo aver aver combattuto per dieci anni con un male incurabile di cui Massimo non ha mai voluto rendere noti i dettagli. Della Selo si sa che era originaria di Napoli e che è scomparsa a soli 47 anni (l’anno di nascita, dunque, è il 1957). Il loro matrimonio risale al 1973; dalla loro unione sono nate tre figlie, Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Nel 2002, Micaela lo ha reso nonno di Federico; tra il 2016 e il 2019, invece, sono nati i due figli di Manuela Vittoria Marisa e Leonardo, tuttora il ‘piccolo’ di casa Boldi.

Massimo Boldi racconta il primo incontro con la moglie Maria Teresa Selo

Alla base della separazione tra Massimo Boldi e il suo compare artistico Christian De Sica ci fu proprio la prematura scomparsa della moglie Maria Teresa Selo. In quell’anno, Boldi era impegnato nelle riprese del film Natale in India, che segnò la loro divisione semi-definitiva eccezion fatta per la reunion in occasione dell’uscita di due nuovi cinepanettoni in tempi recenti. Nella sua biografia, l’attore ha raccontato anche la storia del suo primo incontro con la moglie Maria Teresa, con cui fu subito colpo di fulmine. All’epoca, Massimo si guadagnava da vivere come cameriere in un locale: “Se ricordo bene, era il settembre del ’72. Era un giorno di lavoro come un altro, eravamo impegnati a servire le colazioni quando ecco che nel locale entrò una ragazza che attirò subito la mia attenzione”. Anche ‘Marisa’ – come la chiamava lui – rimase subito colpita, e fu lei ad avvicinarsi per prima: “Marisa mi risparmiò l’angoscia del fare il primo passo e arrivò a prendere in mano lei le redini della situazione”.

