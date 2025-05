Negli ultimi anni le condizioni del marito di Mara Venier, Nicola Carraro, sono peggiorate al punto da portare la conduttrice a prendere delle decisioni importanti. La presentatrice è tornata a parlare della salute del marito, che non sta certo vivendo una fase di vita semplice. Dopo aver accusato un problema di natura respiratoria importante nei mesi scorsi, Nicola Carraro ha costretto, si fa per dire, la conduttrice Mara Venier a vivere da pendolare tra Milano e Roma, dove la conduttrice è spesso chiamata per motivi lavorativi. “Adesso Nicola sta meglio, anche se fa i conti con un’ernia che gli sta dando dei problemi” ha chiarito la conduttrice riguardo al marito. E la coppia, che non può più viaggiare per lunghi lassi di tempo, è stata costretta a mettere in vendita la casa di Santo Domingo. “Abbiamo messo in vendita la casa

E anche la stessa Mara Venier non gode della salute migliore negli ultimi tempi, con alcuni interventi agli occhi che si rendono necessari con cadenza regolare: “Ogni mese devo fare un intervento alla retina. Ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia”.

Malattia marito Mara Venier, la svolta: “Milano sarà la nostra casa”

Mara Venier e Nicola Carraro sono stati chiamati ad affrontare la nuova vita e prendere decisioni organizzative non di poco conto. La coppia infatti ora si divide tra Milano e Roma, con precedenza al capoluogo lombardo, dove risiede Nicola Carraro che per motivi di salute non può più permettersi certi spostamenti: “E stancante. Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo” ha confidato la conduttrice.

Gesti d’amore che testimoniano come la coppia sia sempre più unita anche a distanza di anni, e soprattutto anche nel male oltre che nel bene, viste le dimostrazioni di Mara Venier nei confronti del marito.