Nel film “Il miracolo di Sharon” viene raccontata la storia della piccola Michelle, malata di atresia biliare. Nel film, la bimba ha assolutamente bisogno di cure molto care nonché di un trapianto di fegato al quale viene sottoposta durante il freddo inverno del 1994. La storia è tratta da fatti realmente accaduti: non si tratta, dunque, di un’invenzione cinematografica. Ma cos’è l’atresia biliare, la malattia della quale soffre la piccola Michelle nel film? Si tratta di un problema congenito del quale possono soffrire i neonati. Chi è affetto da questa patologia vede i propri dotti biliari restringersi progressivamente dopo la nascita, fino a bloccarsi. Questo impedisce alla bile di raggiungere l’intestino e dunque porta a gravissimi danni epatici, irreversibili. Questo perché appunto la bile si accumula nel fegato e dunque danneggia quest’ultimo.

Chi soffre di atresia biliare, come la piccola Michelle, protagonista de “Il miracolo di Sharon”, può accorgersene grazie a vari sintomi come l’urina molto scura, più scura del normale, le feci più chiare e la pelle del corpo più gialla a causa dell’ittero. Questi sintomi cominciano a notarsi appena dopo la nascita, circa due settimane dopo. Il fegato risulta essere più duro e ingrossato ma questo è ovviamente possibile vederlo solamente attraverso esami specifici. I neonati che soffrono si atresia biliare, inoltre, possono essere soggetti a irrequietezza e irritabilità e crescere meno rispetto ai propri coetanei. Anche la milza risulta ingrossata.

Malattia Michelle “Il miracolo di Sharon”: Atresia biliare, cos’è e come viene diagnosticata

L’atresia biliare viene diagnosticata attraverso esami del sangue, ecografia e scintigrafia. Se neppure questi test risultano utili alla diagnosi, si agisce per via chirurgica. Con un intervento chirurgico, infatti, si può confermare la diagnosi poiché si possono eseguire gli esami del fegato e dei dotti biliari e la biopsia del fegato. Successivamente, il trattamento dell’atresia biliare vede due strade possibili: un’operazione e spesso il trapianto di fegato, come nel caso della piccola Michelle.