Leggenda vivente, mito, icona; si sprecano aggettivi simili e sinonimi quando si parla di Mina. Oggi la cantante compie 85 anni, buona parte dei quali vissuti da regina indiscussa della musica italiana; sia in scena che lontana dai riflettori. Infatti, balza all’attenzione la scelta della Mazzini di lasciare la scena pubblica, diversi anni fa; una decisione che ha alimentato teorie e rumor di diverso genere nel merito delle ragioni che l’avrebbero portata verso questa direzione. Si è parlato anche di una malattia, tesi mai confermata ma spesso chiacchierata nel merito del ritiro di Mina.

Eugenio Quaini, chi è il marito di Mina/ Dall'incontro negli anni '70 al matrimonio segreto nel 2006

Come racconta il Corriere dell’Umbria, nel ‘78 l’ultimo concerto, poi l’addio alle scene. Ma davvero c’entra la malattia nel merito della scelta di Mina a proposito del ritiro? Come anticipato, nessuna certezza in merito; tra i rumor spunta la presunta broncopolmonite, una malattia che avrebbe messo a repentaglio non solo la salute della cantante ma anche la stabilità della sua potenza canora.

Mina, chi sono il marito Eugenio Quaini e i figli Massimiliano e Benedetta/ "Da 40 anni protegge l'amore"

Mina, dai rumor sulla malattia al mito intramontabile della regina della musica italiana

Una sorta di calvario tra cure e ripresa; oggi non smette di sfornare successi Mina e se fosse vera la tesi della malattia che avrebbe ‘minacciato’ anche la sua voce, oggi potremmo dire che il recupero è andato più che bene stando alla qualità delle hit recenti. A dispetto di rumor e teorie, ancora oggi si dibatte sul ritiro della Mazzini senza un’effettiva verità; qualsiasi siano le ragioni che scandirono tale scelta, resta ancora oggi regina indiscussa della musica italiana. E’ giusto sottolineare come oltre la malattia, altre sono le tesi più accreditate a proposito delle ragioni che portarono Mina al ritiro dalle scene; dalla scelta di dedicarsi alla vita privata alla voglia di sfuggire all’attenzione mediatica. Per altri, la cantante avrebbe volutamente alimentare il mito: obiettivo, nel caso, ampiamente raggiunto e forse ancora in crescita.