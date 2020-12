“MALATTIA MISTERIOSA IN INDIA”/ Un morto e 500 in ospedale: “Non è Covid”, i sintomi

Un “morbo misterioso“, una malattia non identificata che in India ha già fatto un morto e mandato in ospedale 500 persone. Arriva dal gigante asiatico l’ultimo allarme per la sanità pubblica nell’anno funestato dal coronavirus. Come riportato dall’ANSA, l’allerta è scattata lo scorso fine settimana ad Eruru, città indiana nello stato meridionale dell’Andhra Pradesh, dove questa malattia ha già colpito centinaia di persone. Un medico dell’Eluru Government Hospital, sentito dall’Indian Express, ha dichiarato che “le persone che si ammalano, soprattutto i bambini, cominciano improvvisamente a vomitare dopo essersi lamentati di avere gli occhi che bruciano“. Tra i sintomi rientrano anche svenimenti e crisi epilettiche: tutte manifestazioni cliniche che hanno portato i sanitari ad escludere che si trattasse di Covid, così come confermato dai tamponi, sebbene non siano ancora in grado di dare un nome al misterioso morbo.

“MALATTIA MISTERIOSA IN INDIA”: I SINTOMI DEL MORBO NON IDENTIFICATO

Nelle scorse ore, su Twitter, era stato il leader dell’opposizione in Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, ad ipotizzare che la causa della malattia fosse “acqua contaminata“. Questa tesi, però, è stata smentita dal ministro della Sanità della regione, Alla Nani, che ha escluso si possa trattare di inquinamento dell’acqua o dell’aria dopo aver effettuato dei controlli nella zona. Mentre i sanitari per il momento mantengono almeno a livello ufficiale il massimo riserbo, è stato un parlamentare del Bip, Narasimha Rao, a dire ai giornalisti locali che gli esami del sangue condotti dal prestigioso ospedale di Delhi All India Institute of Medical Sciences (Aiims), avrebbero riscontrato tracce di piombo, nickel e altri metalli pesanti nella maggioranza dei campioni prelevati. Nelle prossime ore, in ogni caso, arriverà a Eluru un team di esperti dell’Oms nel tentativo di vederci chiaro.



