Malattia Monica Leofreddi/ “Ho avuto un melanoma: l’ho scoperto per caso dopo che…”

MONICA LEOFREDDI, LA MALATTIA E LA LOTTA AL TUMORE “MI E’ PASSATA LA VITA DAVANTI”

Cosa sappiamo del tumore avuto da Monica Leofreddi e della sua esperienza con la malattia? Questo pomeriggio la conduttrice televisiva romana, volto storico delle reti Rai da tanti anni, sarà ospite nel salotto di “Verissimo” per raccontarsi alla padrona di casa, Silvia Toffanin. Tra una carriera sul piccolo schermo già lunghissima, l’esperienza di opinionista in vari programmi e quella di madre, la 56enne capitolina avrà molto di cui parlare ma va ricordato che nel suo passato c’è pure la lotta contro un tumore, scoperto per caso e dal quale per fortuna la diretta interessata è guarita. Ma di cosa si trattava?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi/ Auguri di Belén: "sarete genitori pazzeschi"

Monica Leofreddi ha avuto in passato un melanoma, un tumore che come aveva già raccontato diverse volte in passato, era stato scoperto quasi per caso quando aveva accompagnato suo marito per il controllo dei nei: ospite più di recente a “Vieni da me”, quando ancora la conduttrice era Caterina Balivo, la Leofreddi aveva raccontato quella vicenda: “Si trattava di un melanoma, io avevo partorito da due mesi e, accompagnando mio marito per quella mappatura, la dottoressa mi aveva detto che dovevo togliere un piccolissimo neo sotto l’addome…” aveva raccontato, ammettendo di essere stata fortunata. La gravidanza a cui faceva riferimento era la seconda, quella del 2012, quando aveva dato alla luce Beatrice: “In quel momento mi è passata tutta la vita davanti”.

Cecilia Rodriguez, frecciatina a Francesco Monte?/ "Non mi ha mai voluta cambiare"

MALATTIA MONICA LEOFREDDI, “IL MELANOMA? SCOPERTO PER CASO DOPO CHE…”

A seguito di quell’inattesa scoperta, Monica Leofreddi era stata sottoposta immediatamente a un intervento chirurgico e, come spesso accade, il tempismo si è rivelato fondamentale per la cura e la successiva guarigione dal momento che si tratta comunque di una patologia dall’alta incidenza passata una certa età e pure contraddistinta da un tasso di mortalità abbastanza elevato. “Il percorso è stato molto complicato, ma sono contenta di aver detto la verità perché dietro la vita di ognuno di noi ce n’è una normale” aveva raccontato tempo fa. Non solo, la diretta interessata ha più volte sottolineato la fortuna di essersi sottoposta a dei controlli nel momento giusto: “Non volevo fare la mappatura dei nei perché stavo allattando: ‘Aspettiamo un attimo, magari la facciamo tra qualche mese’…” aveva detto a suo marito.

Cecilia Rodriguez "Ignazio Moser? L'uomo che sognavo"/ Lui "Quel momento di crisi..."

Da lì la scoperta casuale e la comunicazione da parte della specialista di dover procedere subito a un intervento chirurgico: “‘Domani deve essere operata’ e io ‘Impossibile, sto allattando, non ci penso proprio’ e lei che ha detto ‘No, non è una cosa che può scegliere’…”. Poi aveva deciso di sottoporsi all’operazione senza indugi pur non comprendendone subito l’importanza: peraltro, come aveva raccontato nel 2015 in una bella intervista concessa a ‘Famiglia Cristiana’, la Leofreddi in realtà è sempre stata attenta nella sua vita alla propria salute e ai controlli periodici: “Infatti è avvenuto poco dopo le mie due gravidanze ravvicinate quando, forzatamente, avevo un po’ abbassato la guardia sulla mia salute per dedicarmi alla maternità” aveva rivelato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA