Malattia Monica Seles, cos'è la miastenia grave: dalla vista doppia alla debolezza agli arti, la diagnosi che ha cambiato la vita della leggenda del tennis.

Monica Seles ha rivelato di soffrire di una malattia rara, la miastenia grave, anche detta “Miastenia Gravis” in gergo medico. La famosa tennista ha svelato di essersi accorta che qualcosa non andava per il verso giusto quando faticava a tenere in mano l’asciugacapelli. Non solo, mentre giocava con dei bambini a palla, le si è incrociata la vista e ha iniziato a vedere doppio, così si è sottoposta a dei controlli ed è arrivata la diagnosi inattesa.

Come riporta il sito Humanitas, la miastenia grave è una malattia autoimmune e cronica che va a colpire la giunzione neuromuscolare. I primi sintomi sono la stanchezza e l’indebolimento degli arti: il paziente si rende conto che non riesce più a sollevare alcuni oggetti come prima. Spesso accade anche che venga colpita la vista, e che la persona veda doppio. Sempre in base a quanto scrive Humanitas, le persone più colpite sono le donne che hanno meno di 40 anni e gli uomini che ne hanno più di 50. Ma passiamo ora a scoprire se c’è una cura, e quali sono le possibili terapie alle quali è necessario sottoporsi.

Malattia Monica Seles, tutti i sintomi e la cura: “Esistono dei trattamenti“

Monica Seles ha senza dubbio acceso un faro sulla malattia che l’ha colpita. Una sensibilizzazione che senza dubbio serve a far capire alle persone quanto può essere difficile avere una patologia neuromuscolare. La malattia può colpire tutti i muscoli del corpo, ma in particolare vengono colpiti il collo e la testa, almeno nella maggioranza dei casi. Come spiega il sito Humanitas, spesso si verificano paralisi muscolari in seguito a sforzi ripetuti.

Per quanto riguarda cure e trattamenti, è importante prima sottoporsi ad una diagnosi seria fatta da un medico esperto dato che molti sintomi sono comuni ad altre malattie. La miastenia grave, di cui è affetta Monica Seles, non guarisce, ma ci sono dei trattamenti da fare per migliorare la qualità della vita come prendere inibitori della colinesterasi, ma sempre sotto il controllo di un esperto. “La diagnosi di miastenia gravis è un altro reset, ma come dico sempre ai ragazzi che seguo ‘bisogna sempre adattarsi, la palla rimbalza e bisogna adattarsi“, spiega Monica Seles, che ancora una volta ha scelto di guardare al futuro con positività.

