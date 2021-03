Malattia Natalia Titova, compagna Massimiliano Rosolino/ Tra Osteomielite, lockdown e lo stop al ballo

Natalia Titova è la regina del ballo latino nella televisione italiana e non solo e mai come in questo periodo l’abbiamo vista sofferente sui social per via delle restrizioni. Se nel primo lockdown tutti ci siamo un po’ dati da fare, in questo secondo le cose non vanno benissimo, anzi. La gente è un po’ insofferente e un po’ stanca e anche Natalia Titova nei giorni scorsi sui social ha detto la sua dicendosi pronta a tornare in pista non appena sarà possibile ma ammettendo anche di sentire la mancanza della scuola di danza, della possibilità di viaggiare per il suo lavoro conoscendo gente nuova o rivedendo vecchi amici, e postando una sua foto su Instagram rilancia: “Quanta voglia di uscire e vivere la primavera “senza filtri”! Torneremo ad apprezzare la normalità delle piccole cose…e sarà bellissimo!”.

Dall’osteomielite al lockdwon, Natalia Titova lontana dal ballo e adesso anche da Massimiliano Rosolino

Ad accogliere il suo messaggio ci sono stati tanti cuori e commenti positivi ma sicuramente in questo periodo Natalia Titova sta sentendo la mancanza del ballo. Per anni maestra amatissima nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle e poi anche maestra ad Amici sempre per la sua classe di latino, la Titova ha una sua scuola di danza, anche se al momento per via del lockdown e delle restrizioni è chiusa. Il lockdown e la pandemia in corso sono riusciti a fare quello che non è mai stato permesso alla sua malattia, l’osteomielite che ha rischiato di tenerla lontano dal ballo per via dei problemi alle gambe e al ginocchio. In questo periodo poi, è chiamata ad occuparsi di tutto quello che riguarda la sua famiglia e i suoi figli visto che Massimiliano Rosolino, suo storico compagno, è lontano migliaia di chilometri di stanza in Honduras per prendere parte all’Isola dei Famosi 2021 in veste di inviato e di spalla di Ilary Blasi.

