Malattia Natalia Titova/ Osteomielite, l’ha costretta a dire addio a “Ballando con le stelle”

Questo pomeriggio torna l’appuntamento con “Verissimo”, l’oramai consueto talk show delle reti Mediaset e nella prima delle due puntate in onda questo weekend sarà di scena la coppia VIP formata da Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: in attesa di scoprire cosa racconteranno i diretti interessati sul loro amore nato dietro le quinte della terza edizione di “Ballando con le stelle”, i riflettori si riaccendono intanto sulla loro vita privata e anche sulla malattia della 47enne ballerina e insegnante russa naturalizzata italiana e che negli scorsi anni l’aveva anche costretto a dire addio proprio al programma di successo firmato Rai. Ma andiamo con ordine.

Come ha rivelato in diverse occasioni e in particolare nel 2020 nel corso di una ospitata nel programma “Oggi è un altro giorno”, Natalia Titova soffre di una forma di osteomielite che l’ha costretta a cambiare i suoi programmi di vita. Ma di cosa si tratta e cosa comporta questa malattia? In sostanza è una infezione che porta a una infiammazione dell’apparato osteo-articolare a carico sia dell’osso sia della cavità midollare; nelle casistiche più gravi può portare anche a complicazioni quali deformità e forme di sclerosi ossea. “Quando sono nata, avevo già un ginocchio che non si muoveva” aveva raccontato la ballerina, spiegando che fu l’intervento di sua nonna a salvarla da un maldestro intervento dei medici che le volevano raddrizzare l’arto e non a una infezione a carico dell’osso come scoperto successivamente da un luminare del settore.

OSTEOMIELITE, LA MALATTIA DI CUI SOFFRE NATALIA TITOVA: COS’E’?

Tuttavia, la malattia non aveva impedito alla piccola Natalia di rincorrere i suoi sogni e quindi di diventare un volto noto della danza, ma anche di praticare il pattinaggio, sport che ha sempre amato: “Certo, sentivo sempre che c’era qualcosa che non andava” ha raccontato ancora in quell’ospitata su Rai 2, aggiungendo però che negli ultimi anni “il dolore mi spaventa e se tento di stendere la gamba sento un po’ di difficoltà”. Tuttavia, nonostante un peggioramento della malattia che l’ha costretta ad abbandonare l’attività sportiva praticata ai livelli di un tempo, la Titova non si è mai persa d’animo, cosciente del fatto che si tratta di una patologia cronica con la quale le toccherà convivere.

Ma come è arrivata alla decisione di smettere e cosa ha comportato questo per lei? La diretta interessata, supportata sempre nelle sue scelte dal compagno Massimiliano Rosolino, anche lui ex sportivo, aveva notato un peggioramento delle proprie condizioni fisiche: “Sapevo già che più di quello che avevo dato non avrei potuto dare” ha raccontato, parlando di una decisione davvero dura da prendere e delle cui conseguenze era comunque consapevole. Da lì la scelta di dire addio anche a “Ballando”, il programma che non solo le aveva permesso di farsi conoscere dal grande pubblico qui in Italia ma anche di incontrare quel Massimiliano che sarebbe diventato il suo compagno di vita.



