Non sono state settimane semplici, lo si è spesso percepito dall’emotività di Mara Venier e da brevi accenni toccanti nel corso delle puntate di Domenica In; la malattia di Nicola Carraro, suo marito, è motivo di apprensione da tempo. Prima il ricovero, poi la riabilitazione; oggi però arriva una buona notizia. Come racconta Leggo, finalmente la degenza ospedaliera e il periodo riabilitativo sono terminati; il marito di Mara Venier può finalmente tornare a casa ed è stato lui stesso ad annunciarlo sui social.

“Si torna finalmente a casa”, ha scritto Nicola Carraro sui social sottolineando anche la calorosa accoglienza ricevuta; ad attenderlo ovviamente la moglie, Mara Venier, ma anche la figlia della conduttrice Elisabetta Ferracini. Nella foto pubblicata spiccano anche Gerò Carraro e Laura Moretti, ovvero il figlio di Nicola Carraro e la sua attuale compagna. Emblematico il cuore postato nei commenti dalla padrona di casa di Domenica In che finalmente può tornare a sorridere dopo giorni intensi e di grande apprensione per le condizioni di salute del marito alle prese con la malattia.

Nicola Carraro, la bella notizia dopo il calvario della malattia: dai problemi respiratori al diabete di tipo B

Ora Nicola Carraro – marito di Mara Venier – può godersi i suoi affetti in maniera diretta e proseguire direttamente a casa il recupero. Una lieta notizia che arriva dopo circa 3 mesi di un calvario partito a ridosso delle festività natalizie con i problemi respiratori del produttore; poi il ricovero in ospedale e l’ingerenza della malattia, diabete di tipo B. Il consorte della conduttrice non ha mai perso il sorriso nel corso di queste lunghe settimane, anzi; spesso ha aggiornato con ironia sui social a proposito delle sue condizioni e la stessa Mara Venier – nei brevi accenni a Domenica In – si è sempre detta ottimista e speranzosa. Oggi, con la lieta notizia del rientro a casa, sarà forse ancora più briosa la conduttrice nel portare avanti il consueto appuntamento con Domenica In.