Icona del pugilato, leggenda italiana ed eroe sportivo; era questo e tanto altro Nino Benvenuti che tristemente ha lasciato questa terra ieri, 20 maggio 2025. Da ogni settore sono arrivati messaggi di vicinanza alla famiglia, celebrazioni dell’uomo e del campione che nella seconda parte della sua vita si è dedicato anche al mondo dello spettacolo tra cinema e documentari. Com’è morto Nino Benvenuti? Una domanda ricorrente nelle ultime ore per chi ancora non si capacita di una morte così dolorosa.

Gli ultimi anni di Nino Benvenuti – morto ieri, 20 maggio 2025 – non sono stati facili a causa di una malattia che in maniera progressiva pare sia peggiorata fino a portarlo a salutare questa terra all’età di 87 anni. Nessun accenno da fonti accreditate alla patologia che da anni la leggenda del pugilato affrontava in silenzio ma con la medesima grinta che lo ha portato a primeggiare alle Olimpiadi storiche nel 1960 e lungo il corso della sua strabiliante carriera.

Malattia Nino Benvenuti e morte, l’ultimo saluto di Abdon Pamich: “Sapevo stesse male ma ferito dalla sua dipartita…”

Un cordoglio, come anticipato, generale e condiviso; la morte di Nino Benvenuti ha lasciato un solco incredibile dato il suo valore rappresentativo anche al di là dello sport. “Una lunga malattia”, si legge tra le informazioni riferite ai motivi della sua scomparsa nella giornata di ieri ma come già sottolineato sono ignoti i particolari clinici che ne hanno determinato la morte. Il peggioramento e l’età ormai avanzata hanno scandito l’ultimo saluto per l’eroe del pugilato. “Sapevo fosse malato ma questa triste notizia mi ha sorpreso”, ha dichiarato il suo grande amico Abdon Pamich – come riporta Adnkronos – “Perdo un idolo ma anche un amico”.

Al cordoglio per la morte di Nino Benvenuti si è unito anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Campione straordinario e simbolo di un’Italia fiera di rialzarsi”. Parole che mettono in evidenza tanto la caratura sportiva quanto quella umana.