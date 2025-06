Dopo la sofferenza, la paura di non poter realizzare uno dei sogni più lieti, Guenda Goria ha accolto l’immensità della gioia che solo una madre può provare con la nascita di suo figlio Noah. Lei, con il sostegno del marito Mirko Gancitano, ha dovuto lottare contro il calvario della malattia prima di riuscire con la fecondazione assistita a dare alla luce il frutto del loro amore. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha infatti avuto in passato una gravidanza extrauterina; una patologia che ha pregiudicato la possibilità di avere figli.

La speranza non si è mai allontanata e così, Noah, ha visto la luce lo scorso anno. Proprio poco dopo la nascita Guenda Goria ha dovuto vivere suo malgrado una nuova sfida della vita; una malattia del piccolo, a pochi mesi di vita, ha infatti destato grande apprensione.

“Gli è stata diagnosticata una craniostenosi quando aveva solo 3 mesi di vita”, spiegava Guenda Goria alcune settimane fa a Verissimo parlando appunto dell’incubo della malattia sopraggiunta quando suo figlio, Noah, aveva da poco visto la luce. Fortunatamente la patologia è stata diagnosticata in tempo e dopo un’attenta e puntuale operazione è andato tutto nel verso giusto e il piccolo di casa Goria-Gancitano ora sta benissimo.

Oggi Guenda Goria può raccontare con grande sollievo la malattia vissuta da suo figlio Noah; il peggio è scongiurato, ma ricorda bene quanto sia stata dura vivere quel periodo soprattutto quando il piccolo è andato sotto i ferri. “Ho dovuto attendere 4 ore prima che i medici ci dicessero qualcosa, ero davvero agitata… Sono andata in chiesa a pregare”. Difficile immedesimarsi in un tale grado di apprensione che si lega a quel genere d’amore che solo una madre conosce; come anticipato, il piccolo Noah oggi ha superato la malattia e può vivere la sua quotidianità unicamente alimentata dall’amore incondizionato dei genitori, Guenda Goria e suo marito Mirko Gancitano.

