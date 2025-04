Una voce riconoscibile fra tante, un timbro che emoziona a partire dalle prime note e che si eleva con la poetica dei brani iconici sfornati nel corso di una carriera immensa. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, regina indiscussa della musica italiana e apprezzata di recente anche come personaggio televisivo come ospite fissa di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La cantante è un bacino inesauribile di ricordi e racconti, non solo in riferimento alla carriera mirabolante vissuta da protagonista. Nella sua vita, nel privato, non sono mancati i momenti difficili come il calvario della malattia. Il valore nostalgico è presente in maniera corposa in alcune sue canzoni; un aspetto che è riflesso della sua stessa vita e che è strettamente legato alla malattia che raramente ha raccontato in pubblico quasi come a protezione della sua stessa condizione. Ma come sta oggi Ornella Vanoni?

“Sono sempre stata molto solare ma anche malinconica; quando quest’ultima prende troppo spazio diventa depressione. La gente non capisce quanto sia brutta come malattia; si può guarire ma solo con i farmaci”. Queste le parole di Ornella Vanoni in un’intervista del passato a Domenica In e in riferimento proprio alla malattia. Oggi la cantante sta bene proprio grazie al sostegno medico ma ha sottolineato come, senza medicine, la nostalgia e dunque la depressione avrebbero la meglio.

“Io sono andata dallo psichiatra e mi ha detto che sono borderline: ‘Finchè muore prende gli psicofarmaci altrimenti ci vuole una gru per tirarla sù’. Tutte le mattine prendo i farmaci per la depressione”. Parole che mettono in evidenza anche una grande consapevolezza di Ornella Vanoni, sicura oggi di riuscire a tenere a bada la malattia a dispetto della nostalgia che ogni tanto ritorna: “Ora non ci cado più, a volte mi capita di essere triste ma non mi sento più depressa”.