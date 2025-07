Malattia Ozzy Osbourne, cos'è il morbo di Parkinson: cause, sintomi e cure, l'artista pochi giorni fa: "Sono stato sei anni a letto"

Malattia Ozzy Osbourne, era affetto dal morbo di Parkinson: “Per sei anni sono stato a letto”

È morto Ozzy Osbourne, la leggenda dell’heavy metal e leader dei Black Sabbath si è spento oggi martedì 22 luglio 2025, a dare la triste notizia sono stati i suoi familiari. Da anni combatteva contro una grave malattia Ozzy Osbourne diagnostica nel lontano 2003 ma di cui ha parlato pubblicamente solo nel 2020. Ozzy Osbourne era affetto del morbo di Parkinson e la malattia negli ultimi anni aveva subito un peggioramento significato tanto da compromettere la sua carriera e la sua vita privata.

L’ultimo concerto di Osbourne si è tenuto pochi giorni fa, ad inizio luglio, a Birmingham ed in quella occasione sulla malattia Ozzy Osbourne aveva confessato apertamente tutte le difficoltà subìte e la sua immensa gioia di poter di nuove essere su un palco: “Non so cosa dire sono stato a lette per circa sei anni. Non avete idea di come mi sento, grazie dal profondo del cuore.” In passato invece l’artista aveva confessato che a causa dei forti dolori neuropatici gli ultimi anni sono stati i più dolorosi e difficili della sua vita. Al suo fianco ha sempre avuto la sua famiglia tra cui la moglie Sharon Rachel Osbourne.

Malattia Ozzy Osbourne: cos’è il morbo di Parkinson: cause, sintomi e cure

Il morbo di Parkinson, la malattia Ozzy Osbourne di cui soffriva da anni è una sindrome neurodegenerativa progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale e che causa rigidità muscolare e tremori i sintomi però possono essere vari: dalla difficoltà a camminare alla stanchezza cronica alla perdita di equilibrio e dolori neuropatici intensi fino a problemi cognitivi e sbalzi di umore. Le cause non sono del tutte note mentre i fattori di rischio sono l’età, la predisposizione genetica e l’uso di sostanze tossiche. Attualmente non esiste una cura ma solo terapia per rallentare la progressione della malattia ed alleviare i sintomi.