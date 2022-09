Malattia Paola Ferrari, la lotta contro il tumore alla pelle/ “Pensavo fosse un brufolo, più di 40 punti”

Paola Ferrari: il tumore alla pelle e l’intervento

La giornalista Paola Ferrari ha sconfitto una terribile forma di tumore alla pelle, che le ha lasciato sul viso una cicatrice. Nel 2014 si è sottoposta a un delicato intervento, durato ben tre ore, per rimuovere un carcinoma. In diverse occasioni, la Ferrari ha raccontato di aver scoperto la malattia per un caso fortuito mentre si trovato presso l’Istituto Europeo di Oncologia: “Ho incontrato il primario nei corridoi che mi ha chiesto: ‘Ma che cos’hai lì?’. Io pensavo fosse un brufolo. Lui non era convinto, mi ha controllata con i macchinari che hanno loro. In realtà si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa piuttosto seria. Necessitava di un intervento importante di rimozione”, ha raccontato la giornalista sportiva a La vita in Diretta.

Paola Ferrari: “Orgogliosa della mia cicatrice”

Paola Ferrari aveva poi spiegato la particolarità della sua malattia: “È un tumore che cresce sotto e ti mangia il viso, i nervi della pelle e degli occhi. È infido, come purtroppo molti tumori. Mi hanno dato più di 40 punti. Ci sono chirurghi bravissimi anche dal punto di vista estetico. Fate attenzione al sole e fatevi vedere se avete dei dubbi. Diamo sempre fiducia ai nostri medici”. In occasione della maratona Rai di Telethon, la giornalista aveva detto di essere stata molto fortunata, perché in pochi mesi il tumore avrebbe provato una paresi del volto. Non sono mancati momenti di sconforto durante la sua lotta contro la malattia: “Ho avuto delle settimane di paura, vai verso l’ignoto. Una volta fatta è una liberazione. Molte mi dicevano ‘una grande cicatrice in volto, per una come te che lavora con l’immagine…’. In realtà poi ho reagito in modo diverso, la cicatrice la porterò con orgoglio. Mi hanno detto anche che mi fa più sexy, anche se il trucco la nasconde bene”.

