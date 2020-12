Malattia Paolo Rossi, com’è morto?/ Aveva tumore ai polmoni

Paolo Rossi com’è morto? Pablito si è spento a 64 anni per un tumore ai polmoni

Paolo Rossi è morto a 64 anni e la notizia ha sconvolto di nuovo il mondo del calcio e non solo. Pablito si è spento troppo presto e questa volta non per colpa del Covid, come è successo nelle scorse settimane ad altri artisti e volti noti, ma per un tumore ai polmoni contro il quale combatteva ormai da qualche tempo. Il nostro Pablito dei Mondiali ’82 è stato sconfitto da un tumore ai polmoni, che ha a lungo e inutilmente combattuto, e che oggi gli ha fatto lasciare la moglie Federica ma anche i suoi tre figli Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro. Non sappiamo molto della sua lotta al tumore e nemmeno da quanto tempo in effetti il Campione stava vivendo il suo dramma, quello che è certo è che nessuno si aspettava la morte del campione e oggi bandiere a mezz’asta nella sede romana della Figc e soprattutto a Coverciano, la casa della nazionale, a Firenze.

Al momento non si sa molto altro e nemmeno quali siano state le complicazioni che abbiano portato Paolo Rossi alla morte ma adesso è il momento del dolore e del lutto e anche la moglie Federica Cappelletti, che per adesso si è limitata a dirgli addio sui social, dirà la sua raccontando i suoi ultimi momenti in vita e anche questa sua lotta alla malattia, forse la stessa che ultimamente lo ha tenuto lontano dalla tv dove spesso è stato ospite in veste di opinionista.



