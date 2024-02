Malattia Paolo Vallesi: tumore all’intestino/ “Oggi ne parlo al passato, facendo gli scongiuri”

Paolo Vallesi e la malattia: la scoperta del tumore all’intestino

Paolo Vallesi è uno dei nomi più popolari della musica italiana. Nel corso della sua vita e carriera, l’artista ha dovuto affrontare un periodo davvero difficili. Nel 2019, mentre partecipava al programma Rai “Ora o mai più” scopre di avere un tumore all’intestino. Una scoperta che si abbatte duramente sul cantante che, però, all’epoca, decide di non dire nulla e combattere contro la malattia in silenzio. Conclusa quell’esperienza, Vallesi ha deciso di parlare della malattia raccontandola anche nell’album IoNoi. A spiegare il motivo per cui ha deciso di parlarne solo quando l’avventura a Ora o mai più si è conclusa è stato lui stesso.

“Spero di aver meritato la vittoria di ‘Ora o mai più‘ senza alcun tipo di aiuto. Non ho parlato del cancro per avere successo. Non volevo fare del vittimismo: avrebbe falsato la gara. Ho deciso di comunicarlo sei mesi dopo”, ha detto in un’intervista al Messaggero.

Come sta oggi Paolo Vallesi

Come sta oggi Paolo Vallesi? “Oggi ne parlo al passato, facendo gli scongiuri. La fortuna è stata quella di averlo preso per tempo. Il tumore mi ha ridato il coraggio che credevo perduto. Non sarà quello a rompermi i coglioni della vita”, ha spiegato Vallesi al Messaggero.

L’artista, inoltre, si è soffermato anche sulla scelta di Fedez di condividere la propria lotta contro la malattia: “Ho apprezzato molto la sua comunicazione. Ha sensibilizzato su un tema considerato ancora oggi tabù, chi l’ha criticato è ignobile“, ha aggiunto Vallesi che, oggi, venerdì 2 febbraio, si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo nel corso della nuova puntata de La volta buona.











