Malattia Pelè, tumore al colon/ Come sta dopo l’operazione? Le parole di O Rey

Pelè ammalato di tumore, la scoperta della malattia ha scosso il mondo del calcio e non solo

Pelè e la malattia: la leggenda del calcio mondiale si è ammalato di tumore. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno preoccupando tutti i fan del “O Rey”, il re del calcio. All’età di 80 anni, Edson Arantes do Nascimento si è visto diagnosticare un sospetto tumore al colon. L’equipe medica ha prontamente deciso per il ricovero lo scorso 31 agosto presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Stando a quanto comunicato proprio dalla struttura medica brasiliana “il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l’analisi istologica”. Il campione sui social ha comunicato la notizia a tutti i suoi fan ed ammiratori scrivendo: “affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”.

Il campione ha voluto rassicurare i tantissimi fan che, subito dopo la notizia, si sono allarmati pensando al peggio. El Rey del calcio mondiale, prossimo agli 81 anni, è stato operato presso l’ospedale di San Paolo per esportare un sospeso tumore al colon. L’intervento è andato bene come comunicato dalla struttura.

Malattia Pelè: il tumore al colon, come sta oggi dopo l’operazione?

“Il paziente Edson Arantes do Nascimento ha subito, sabato scorso, un intervento chirurgico per rimuovere una lesione sospetta al colon destro, presso l’Ospedale Israelita Albert Einstein”, Questo si legge in una nota diramata alla stampa dalla struttura ospedaliera Albert Einstein di San Paolo dove Pelè è stato ricoverato lo scorso agosto per un sospetto cancro al colon. La scoperta è stata fatta durante degli accertamenti e alcuni esami cardiovascolari e di laboratorio di routine. Sempre nella nota ufficiale si legge: “il paziente, che sta bene, è ricoverato in terapia intensiva, e la previsione è che sarà trasferito nella sua stanza martedì 7 settembre”.

Non appena la notizia è stata diramata alla stampa, il gruppo di lavoro di Pelè ha prontamente rassicurato i fan con un messaggio pubblicato sui social e smentendo la notizia di uno svenimento del campione. “Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute” – le parole di O Rey sui social che ha aggiunto – “ho fatto gli esami di routine, che prima non avevo potuto fare a causa della pandemia. Avvisate che domenica non gioco. Poco dopo la notizia dell’intervento chirurgico e anche in questo caso il campione ha rassicurato tutti scrivendo: “amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio perchè mi sento bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute”. Infine il campione ha aggiunto: “sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie con voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”.



