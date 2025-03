Malattia Pierdavide Carone: operazione e chemioterapia

Pierdavide Carone ha dovuto affrontare, negli ultimi anni, una malattia che lo ha costretto momentaneamente a ritirarsi dal mondo della musica. L’artista romano, che nel 2010 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, ha infatti ha avuto un tumore che ha reso noto solamente nel 2020, dopo essere guarito. La patologia che ha colpito per Pierdavide Carone ha reso necessario un intervento chirurgico oltre che un ciclo di chemioterapia. Come raccontato proprio dal cantante dopo aver superato il periodo più buio della sua vita, si è accorto della malattia in maniera casuale. “Notai qualcosa di strano e capii che dovevo fare degli approfondimenti. Così scoprii che si trattava di un tumore” ha raccontato tempo fa nel programma tv “Vieni da me”.

La notizia della malattia, come è normale che sia, ha sconvolto la vita di Pierdavide Carone, che si è trovato a dover gestire un momento particolarmente duro a livello psicologico oltre che fisico. il cantante romano, infatti, si è trovato anche a riflettere sul futuro: la chemioterapia potrebbe aver compromesso in maniera importante la fertilità e dunque potrebbe aver creato dei problemi nel caso in cui l’artista decidesse un giorno di diventare padre. Non conosciamo i dettagli di eventuali tecniche messe in atto per preservare la fertilità di Pierdavide, ma proprio l’artista si era mostrato preoccupato a riguardo.

Malattia Pierdavide Carone: “Problema congenito”

Pierdavide Carone ha spiegato che la malattia con la quale ha dovuto fare i conti derivava da un problema congenito. Dopo la diagnosi di tumore, Pierdavide si è preso un momento di pausa dal mondo della musica, dedicandosi solo ed esclusivamente alla sua salute con l’intento di guarire quanto prima possibile. Grazie ad un intervento chirurgico e ad un ciclo di chemioterapia, l’artista è tornato a star bene: ora ancora più consapevolezza di quanto preziosa sia la vita.