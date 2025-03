Pierdavide Carone e la malattia: l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e vincitore di Ora o mai più 2025 ha dovuto affrontare diversi anni fa anche una battaglia contro il cancro. Nel 2020 durante una tournée scopre improvvisamente che c’è qualcosa non va nel suo corpo e poco dopo arriva la diagnosi: “Ho scoperto che si trattava di un tumore. La prima reazione è stata quella di tornare a casa, mettermi la tuta e andare in palestra”. La prima cosa che Carone ha fatto è stato un atto di ribellione al male riuscendo così a trovare la giusta strada per reagire contro il cancro potendo contare anche sul supporto incondizionato della musica. La scoperta è stata scioccante, ma il cantautore si è dimostrato sin da subito pronto a superarlo sottoponendosi alla chemio ed interventi di chirurgia.

Pierdavide Carone, genitori e sorella/ "Fin da piccolo cercato di essere uno stabilizzatore dei vari umori"

Il tempismo è stato fondamentale, visto che il cantante è riuscito a superarlo senza tanti problemi visto che si trattava di qualcosa di congenito che in futuro avrebbe potuto creargli difficoltà nel diventare papà. “E’ stato un pensiero che mi ha preoccupato, visto che magari sentirò il desiderio di avere dei figli” ha detto Carone.

Chi è Pierdavide Carone, carriera del cantante/ Vita privata e fidanzata top secret: la "gag" a Ora o mai più

Pierdavide Carone e il tumore: “ero veramente sereno”

Dopo la vittoria ad Ora o Mai Più 2025, Pierdavide Carone dalla pagine di Vanity Fair ha parlato della lotta contro il tumore scoperto per caso nel 2020. Un periodo sicuramente difficile e complicato, ma che ha affrontato con grinta e coraggio al punto che era lui a rassicurare le persone accanto. “I medici l’hanno preso in tempo” – ha detto il cantante che ricorda ancora la mamma in lacrime quando è stato trasportato in sala operatoria per un intervento. Il cantante in quell’occasione l’ha rassicurata con un grande sorriso precisando: “ero veramente sereno e cercavo di trasmettere la mia sensazione anche a lei”.

Pierdavide Carone ha una fidanza?/ Dopo l'ex Grazia Striano ha un nuovo amore

Dopo la chemio si è palesata la possibilità di non potere avere figli in futuro, anche se il cantante ha precisato: “la forma di una certezza, almeno nel modo convenzionale” che parlando della possibilità di diventare padre ha confessato – “se vorrò dei figli, li farò in un altro modo”.