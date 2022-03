Malattia Red Canzian, cos’ha avuto?/ Infezione al cuore: due mesi di ospedale, poi…

Red Canzian torna in tv a “Domenica In” dopo la malattia che l’ha colpito e che gli ha fatto rischiare la vita. Ricordiamo che l’ex bassista dei Pooh a inizio gennaio aveva comunicato ai fan di avere “un problema di salute, una brutta infezione (al cuore, ndr) che mi ha impedito di essere lì (all’esordio di Casanova opera pop), questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché”. Seguì un lungo ricovero ospedaliero, iniziato il quarto giorno del nuovo anno, con annesso passaggio in terapia intensiva.

RED CANZIAN, MALATTIA: L’INFEZIONE AL CUORE E IL RITORNO IN TV

Dopo un mese di degenza, Red Canzian era tornato a respirare “l’aria vera, quella pura che mi mancava. Dovrò restare qui ancora un po’, quello che ho avuto era molto brutto. Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere dei post, ma sappiate che sto bene, respiro e cammino con le mie gambe”. Il 16 febbraio, poi, comunicava di sentirsi meglio e il 22 febbraio è riuscito ad andare a teatro per vedere Casanova opera pop, fotografando il momento sui social. Il 26 febbraio si è concesso e il bis e, finalmente, il 4 marzo è tornato a casa, a due mesi dal ricovero.

