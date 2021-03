Malattia Remo Girone: cancro ai tempi de La Piovra/ “7 ore di operazione..”

Remo Girone, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, si racconterà ai microfoni di Serena Bortone. L’attore aprirà i cassetti dei ricordi ripercorrendo la sua straordinaria carriera e la sua splendida storia d’amore con la moglie Victoria che gli è rimasta sempre accanto. Con l’amore della moglie, Remo Girone ha affrontato, ai tempi de La Piovra, un cancro alla vescica dal quale è fortunatamente guarito dopo essersi sottoposto ad una lunga operazione. A raccontare la lotta contro il cancro, nel 2018, in una lunga intervista rilasciata a Vieni da me di Caterina Balivo, era stato lo stesso attore. Il tumore gli fu diagnosticato durante gli anni in cui interpretava Tano Cariddi ne La Piovra, il personaggio che lo ha consacrato al grande pubblico.

MALATTIA REMO GIRONE: “L’OPERAZIONE MI HA SALVATO LA VITA”

Dopo aver saputo di avere un tumore alla vescica, Remo Girone, su consiglio dei medici, si è immediatamente sottoposto ad un’operazione chirurgica che è durata complessivamente sette ore. Dopo aver incontrato un dottore esperto che ha conquistato la sua fiducia, l’attore ha deciso di farsi operare subito. “La domenica sono andato a Padova, il lunedì mi ha visto e mi ha detto operiamo subito e così mi ha salvato la vita”, ha raccontato nel 2018 a Caterina Balivo. Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Victoria, anche se l’attore non ha mai nascosto di aver avuto paura in quei momenti. “In questi casi ti abbandoni alle braccia dei professori e di Dio, se credi. Io non ci credo sempre, ma quando hai paura ti aggrappi a qualsiasi cosa”, ha detto ancora alla Balivo l’attore che, oggi, tornerà a raccontarsi ai microfoni di Serena Bortone.

