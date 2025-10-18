Rosalinda Cannavò e l'anoressia: il lungo percorso contro il disturbo alimentare, "Ma non potrò mai dimenticare quegli anni in cui mi sentivo inutile"

Rosalinda Cannavò sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma che vede la conduzione di Silvia Toffanin e andrà in scena sabato 18 Ottobre 2025. La donna racconterà probabilmente di tanti temi, parlerà della sua nuova famiglia ma potrebbe tornare anche su una vicenda che l’ha segnata profondamente, il suo rapporto con l’anoressia.

Nel corso di diverse apparizioni televisive e anche sui social Rosalinda Cannavò ha più volte raccontato delle sue vicende alimentari e del suo problema legato all’anoressia. Un problema non semplice e per il quale la donna ha lavorato molto per uscirne. In un intervento in tv nel programma le Iene, Rosalinda Cannavò si è lasciata andare a toccanti rivelazioni parlando del rapporto con il suo corpo: “Per tanto tempo ho vissuto prigioniera di un’idea malata di perfezione, non riuscivo a riconoscermi” le parole dell’attrice siciliana e compagna di Andrea Zenga che più volte ha parlato anche nella casa del Grande Fratello di questa sua battaglia andata avanti per anni.

Malattia Rosalinda Cannavò: la redenzione dopo i problemi legati all’anoressia

Negli anni Rosalinda Cannavò ha raccontato più volte il suo dramma e le dinamiche legate all’anoressia con l’obiettivo di aiutare chi ha questo problema e la donna ha raccontato: “Nessuno poteva capire il dolore nascosto dietro un corpo che si consumava giorno dopo giorno”. Rosalinda non nasconde mai le difficoltà incontrare dell’uscire da questa malattia .

E anche sui social Rosalinda ha raccontato il suo disagio, lanciando anche campagne di prevenzione contro un problema che la gente talvolta sottovaluta ma che in realtà rappresenta un problema molto importante. Sui propri account social la donna ha raccontato pubblicando un video:

“Questa è la storia di un disturbo alimentare. Una storia come tante purtroppo. Io oggi ho scelto di essere felice, lasciandomi alle spalle quegli anni difficili. Non scorderò quelle sofferenze” le parole dell’attuale compagna di vita di Andrea Zenga.