Le esperienze di vita fortificano, anche quelle più difficili dove le difese principali sono la speranza e la voglia di vivere; non è stato facile per Rosanna Banfi affrontare la malattia, un tumore al seno scoperto diversi anni fa. Grazie al sostegno medico e all’affetto delle persone a lei care è però riuscita a vivere quel momento in maniera lucida, convinta di poter guarire e soprattutto determinata nel concludere nel migliore dei modi quella battaglia.

Oggi il calvario è finito, Rosanna Banfi ha vinto contro la malattia e spesso in diversi salotti televisivi ha raccontato di quel calvario anche per dare un messaggio di speranza a chi come lei ha vissuto e vive la medesima situazione. “Non è stato facile, è stata una battaglia dura…”, raccontava la figlia di Lino Banfi tempo fa a proposito del calvario alle prese con il tumore al seno: “E’ durata più o meno 1 anno e mezzo ma dopo ti porti tante cose; dai dolori ai capelli persi”.

Rosanna Banfi ha scoperto della malattia a ridosso del 2010; un rigonfiamento in corrispondenza del seno che ha destato i suoi sospetti e dopo i controlli di rito ha appunto scoperto di essere affetta da un tumore al seno. Immediato il percorso di cure, la chemioterapia e soprattutto il sostegno degli affetti in un momento ovviamente particolarmente difficile non solo dal punto di vista clinico ma anche emotivo. L’abbiamo sempre apprezzata per la sua verve e determinazione; valori che ha messo in campo anche nel calvario contro il tumore e che certamente sono stati d’aiuto per vincere l’ennesima sfida ostica della vita. “Una mia amica mi disse: ‘Quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato’. E’ vero, per diversi anni è stato così, poi l’ho dimenticata…”. Scriveva così Rosanna Banfi sui social sottolineando la felicità legata alla consapevolezza di aver reso la malattia solo un brutto ricordo del passato.