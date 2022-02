Malattia Sabrina Ghio: Papilloma Virus/ “In 4 mesi si sarebbe trasformato in tumore”

Sabrina Ghio, ex volto di Uomini e Donne: la lotta contro la malattia

Sabrina Ghio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in occasione della puntata che va in onda sabato 5 febbraio, racconta la sua lotta contro la malattia, il Papilloma Virus. L’ex volto di Uomini e Donne, che attualmente è incinta del suo secondo figlio, in passato ha temuto il peggio dopo che le è stata diagnosticata una infezione da HPV in occasione di un consueto pap test di controllo. Essa si sarebbe potuta trasformare in un tumore al collo dell’utero, tanto che è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’operazione è stata effettuata a luglio scorso, appena un mese dopo dal drammatico esito dell’esame, ed il percorso di guarigione è stato lungo. “La terapia di medicine che ho fatto mi ha provocato tanti problemi ultimamente. La biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato, questo problema è presente da un anno e io è da un anno che faccio visite e test e nessuno aveva riscontrato il tutto. Il mio medico mi ha detto che tempo quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in un tumore”, ha raccontato successivamente Sabrina Ghio ai suoi followers.

Malattia Sabrina Ghio: Papilloma Virus. Poi la rinascita con la gravidanza

Sabrina Ghio ha deciso di parlare sui social network della sua malattia, il Papilloma Virus, anche per sottolineare l’importanza della prevenzione. “Ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più, anche due in più, altrimenti non me ne sarei accorta. Magari più avanti sarebbe stato troppo tardi, e mi sarei trovata in una situazione più complicata. Quindi fatevi un sacco di visite e prevenite, fatelo!”, questo l’appello ai suoi followers. Adesso, però, il peggio per l’ex volto di Uomini e Donne sembrerebbe essere fortunatamente passato.

Sabrina Ghio, un mese fa, ha infatti svelato di essere in dolce attesa: aspetta un figlio dal compagno Carlo Negri. Il secondo per lei, che è già mamma di Penelope, nata da una precedente relazione. L’annuncio in merito al sesso del nascituro verrà dato nel corso della puntata di Verissimo proposta di matrimonioin cui sarà ospite. In estate era arrivata anche la da parte del compagno, ma probabilmente il lieto evento verrà adesso rimandato a dopo il parto. L’ex concorrente di Amici torna dunque a sorridere dopo mesi difficili.



