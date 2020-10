Malattia Sabrina Paravicini: lotta contro il cancro/ “Mi hanno presa per i capelli”

Sabrina Paravicini continua a raccontare sui social la lotta contro il cancro. L’attrice di Un medico in famiglia è stata colpita da un cancro al seno. Attraverso post e foto, l’attrice condivide la sua lunga battaglia contro la malattia che sta affrontando con l’aiuto e il sostegno del figlio Nino. La Paravicini non ha mai nascosto niente ai fans raccontando ogni aspetto della battaglia contro la malattia. In un post dello scorso gennaio, per la prima volta, la Paravicini ha raccontato una frase che le avevano detto i medici e che l’ha toccata profondamente. “ Ti abbiamo presa per i capelli, non so chi devi ringraziare ma non tutte le pazienti che sono arrivate con un carcinoma come il tuo ora stanno come stai tu “, le avevano detto i medici. Una frase che ha fatto riflettere l’attrice che ha filmato pezzi importanti della sua vita mostrandosi anche senza capelli dopo essersi sottoposta alla chemioterapia.

MALATTIA SABRINA PARAVICINI: “LA MIA LOTTA CONTRO IL CANCRO IN UN FILM”

Oggi, i capelli di Sabrina Paravicni sono cresciuti come mostra lei su Instagram pubblicando alcune foto, ma la lunga battaglia contro il cancro fa parte di una serie di filmati che l’attrice ha deciso di girare per lasciare una testimonianza a chi sta combattendo e combatte la sua stessa battaglia. “ Ho cominciato a filmare pezzi di della mia vita: le notti in cui le lacrime scendevano da sole, Nino che mi toglieva la parrucca e mi baciava calva. Abbiamo filmato persone che ho incontrato nel viaggio della chemioterapia, persone che mi hanno aiutata, abbiamo filmato l’anno più straordinario della mia vita. Adesso iniziamo il montaggio e poi vedremo “, scriveva sui social l’attrice che, oggi, si mostra serena accanto al figlio Nino.





