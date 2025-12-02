Malattia Sabrina Salerno: la showgirl ripercorre le tappe e la scoperta del tumore al seno: "Ecco come ho reagito quando mi è stato diagnosticato"

Forse non tutti sanno che la celebre showgirl genovese, Sabrina Salerno, nel 2024 si è dovuta sottoporre ad un’operazione per un tumore maligno al seno. Una scoperta che inevitabilmente l’ha sconvolta e fatta precipitare in uno stato di agitazione tremendo, come confessato dalla stessa in una intervista rilasciata a Verissimo nei mesi scorsi. Sabrina Salerno ammette di aver avuto tanta paura, per via della malattia e del tumore che l’ha costretta ad un’operazione non da poco.

Sabrina Salerno e il dolore per l'assenza dei genitori durante l'infanzia/ "Non li ho mai avuti e poi..."

“Ero stata richiamata per degli accertamenti”, ha ricordato la cantante cinquantaseienne nel vis a vis con Silvia Toffanin. “Quando mi hanno dato la diagnosi, ho pensato per giorni che mi sarei svegliata da quel brutto incubo”, ha detto Sabrina Salerno. La paura, ad un certo punto, ha preso il sopravvento e la cosa angosciante è che non se ne va.

Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno/ Chi è imprenditore: "Solo noi, tutto il resto non ha valore"

Malattia Sabrina Salerno, il dramma e la paura per il tumore al seno: come sta oggi?

“Ho avuto paura come mai nella vita. La paura poi ti accompagna e ti rimane. È un percorso difficile in cui devi imparare ad elaborare la paura”, ha spiegato Sabrina Salerno. Fortunatamente, grazie alla prevenzione, altro tema su cui la soubrette genovese batte molto, la chemioterapia non è stata necessaria. Il nodulo, infatti, era piccolo seppur maligno.

Sabrina ha però dovuto sottoporsi alla radioterapia, iniziando un percorso che dice di averla segnata nel profondo. “Ho una cicatrice che non è tanto fisica, ma è invisibile ed è la paura. Dopo aver scoperto la malattia, la Salerno si è aggrappata con forza alla vita e questo sembra alleggerirla rispetto al periodo difficile che sembra alle spalle. “Oggi me la prendo meno per cose stupide perché la vita può cambiare in pochi secondi”, ha raccontato.

Enrico e Luca Maria Monti, marito e figlio di Sabrina Salerno/ "Nessuno credeva in noi"