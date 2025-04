Malattia Sabrina Salerno: la diagnosi del tumore

Il 2024 non è stato un anno facile per Sabrina Salerno che, in seguito ad un controllo, i medici le diagnosticano un nodulo al seno. “Quando mi hanno dato la diagnosi, ho pensato per giorni: ‘Adesso mi sveglio da questo incubo’. Ho avuto paura come mai nella vita. La paura poi ti accompagna e ti rimane. È un percorso difficile in cui devi imparare ad elaborare la paura”, ha raccontato a Verissimo, nel febbraio 2025.

Manila Nazzaro contro Antonino Spinalbese a The Couple 2025/ Pastiera gate e incomprensioni tra i due

Nonostante la paura, Sabrina Salerno si è aggrappata alle parole dei medici affidandosi totalmente a loro. «Mi sono aggrappata alle loro parole e ho avuto la fortuna di avere attorno un team di medici bravi ed empatici. E, le parole e il modo in cui vengono dette, per un paziente, diventano fondamentali», ha raccontato poi a Vanity Fair lo scorso 6 marzo spiegando come la prevenzione sia stata fondamentale.

Antonino Spinalbese sotto accusa a The Couple: "Furbo e stratega"/ "Fa il leader del suo gruppetto"

Malattia Sabrina Salerno: così ha evitato la chemioterapia

Sabrina Salerno ha raccontato la sua battaglia sui social per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione. Ai microfoni di Silvia Toffanin, infatti, la showgirl ha spiegato come la diagnosi precoce sia stata fondamentale per evitare la chemioterapia. “Per fortuna e grazie alla prevenzione, il nodulo era piccolo. Ho evitato la chemioterapia per un soffio, ho affrontato la radioterapia. La mia cicatrice non è tanto fisica, ma è invisibile ed la paura”.

Oggi, Sabrina Salerno sta bene anche se ha scelto di rallentare con il lavoro dando la priorità alla sua famiglia. Al suo fianco, infatti, ci sono sempre stati il marito che, come ha raccontato lei stessa a Vanity Fair, non ha mai perso la positività e il figlio che continua ad esserle molto vicino accompagnandola anche nei suoi viaggi di lavoro.

Scontro tra Thais e Pierangelo a The Couple 2025/ L'ex velina ha baciato Danilo: "mi ha sempre rispettata"