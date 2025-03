Malattia Sandro Giacobbe, tumore alla testa: “Faccio la chemio, non cammino più bene”

Ha commosso tutti parlando della sua malattia Sandro Giacobbe a Domenica In, un tumore alla testa che sta cercando di curare attraverso cicli di chemioterapia. Ospite nel salotto da Maria Venier, il cantante aveva rivelato che aveva rifiutato più volte il suo invito in trasmissione perché il cancro era tornato. Colpito una prima volta nel 2014 adesso si è ripresentato, colpendo però le meningi. Giacobbe stesso ha rivelato: “I medici mi hanno prescritto di stare seduto e di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio i rottura se dovessi stare in piedi.”

Dalle malattia Sandro Giacobbe, tumore alla testa, ha parlato a cuore aperto. Ha rivelato che quando l’ha saputo la sua prima preoccupazione è stata per la sua immagine che avrebbe potuto essere compromessa dalla chemio e poi si è tolto la parrucca, mostrando appunto gli effetti della chemio e generando commozione nella padrona di casa ed in tutto il pubblico in studio ed a casa. Ed infine ha ammesso che se ha accetto l’invito a Domenica In era proprio per parlare apertamente della malattia e lanciare un messaggio di speranza ed incoraggiamento.

Tumore Sandro Giacobbe, cos’è il meningioma il tumore alla testa che lo ha colpito

La malattia Sandro Giacobbe è un meningioma cioè una tumore alle meningi, cioè le membrane che avvolgono il cervello ed il midollo osseo. Tale tipo di tumore è quasi sempre benigno e la prognosi è in linea di massima favorevole. Il tasso di sopravvivenza a 10 anni dalla diagnosi, infatti, è del 90% Per quanto riguarda i sintomi quasi sempre è asintomatico perché a crescita lenta mentre in seguito possono sorgere crisi epilettiche e disturbi alle vista e problemi di coordinazione e movimento con riduzione della forza nelle braccia e nelle gambe. Le terapie prevedono un intervento chirurgico e la chemioterapia.