Sebastiana malattia, chi è la sorella di Pamela Prati: “Ha sofferto per la malattia”

Nella vita di Pamela Prati c’è un grande dolore sempre presente, la malattia di Sebastiana, la sorella della celebre showgirl originaria di Ozieri che si è raccontata nel corso di una intervista a Storie di donne al bivio di Monica Setta che sarà trasmessa in onda questa sera su Rai2. Stando agli spoiler e alle anticipazioni trapelate, Pamela Prati tra i vari temi affrontati, si è soffermata anche sulla malattia di Sebastiana: “Si sta curando e io non la lascio mai, ha già perso un figlio, ha sofferto tantissimo” ha rivelato la due volte ex concorrente del Grande Fratello riguardo alla sorella Sebastiana.

Pamela Prati non ha mai mollato il fianco della donna, con la malattia di Sebastiana che è solo una delle ultime tegole cadute in testa alla sorella della Diva, in passato infatti ha perso il figlio Alessio, quarantenne stroncato da un tumore nel giro di un mese: “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella, è un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola“ disse la showgirl in quell’occasione.

Malattia Sebastiana, Pamela Prati sempre al suo fianco dopo la morte del nipote

Non sono certo anni facili per Pamela Prati, che resta comunque al centro dello showbiz tra ospitate tv e negli anni scorsi l’abbiamo rivista nella casa del Grande Fratello per la seconda volta dopo anni di voci.

La malattia di Sebastiana ha colpito nel profondo l’attrice sarda, che ha fatto i conti con la perdita del nipote Alessio, temi che potrebbe tornare a toccare questa sera nell’intervista concessa a Storie di donne al bivio su Rai2: “Aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare, oltre che uno chef bravissimo”.

