Malattia Sergio Mirante/ Un male incurabile fulmineo e aggressivo…

La storia di Sergio Mirante, calciatore, professionista serio, ragazzo generoso e dal cuore grande che, in virtù del fisico possente era definito il “Gigante buono”, sarà al centro della sesta puntata di C’è posta per te in onda oggi, sabato 13 febbraio, in prima serata su canale 5. La vita di Sergio Mirante è stata spezzata via nel 2019 da un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Una battaglia che, diversamente da quelle sportive, Sergio non è riuscito a vincere. Un male incurabile fulmineo, aggressivo e che non ha permesso a Sergio si sopravvivere. Il suo ricordo continua ad essere presente nel cuore della famiglia e degli amici che hanno potuto condividere un pezzo della loro strada con Sergio Mirante che, con il suo sorriso riusciva a rassicurare le persone che lo circondavano.

Malattia Sergio Mirante: la sua storia a C’è posta per te

Fisico statuario, sorriso sincero e occhi che brillavano rendevano Sergio Mirante una persona bella e genuina. Oltre ad essere uno sportivo, Sergio era anche un architetto. La vita, purtroppo, gli ha fatto pagare il prezzo più alto. Ad ottobre 2019, un male incurabile ha messo fine alla sua vita a soli 30 anni. La sua storia ha commosso ed emozionato tutti e, questa sera, Maria De Filippi la racconterà al pubblico di C’è posta per te. A confermarlo è lo staff che gestisce la pagina Facebook dell’associazione dedicata alla memoria di Sergio. “Dopo tante parole, curiosità, supposizioni e voci di corridoio, oggi possiamo svelarvi e annunciarvi con ufficialità che domani sera, a canale 5, si parlerà del Nostro Sergio. Sarà il giorno in cui Sergio entrerà nelle case e nei Cuori di chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo”, fa sapere l’associazione.



