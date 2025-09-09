Malattia Simone Montedoro, l'attore nel 2024 ha affrontato e sconfitto un tumore: cos'è il linfoma di Hodgkin, cause, sintomi e come si cura

Malattia Simone Montedoro: la lotta contro il linfoma di Hodgkin

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1, Caterina Balivo ospita nel suo salotto anche Simone Montedoro. L’attore è un volto amatissimo delle fiction televisive, ma in molti forse non sanno che diversi anni fa ha anche dovuto affrontare una malattia, un tumore piuttosto raro e dal quale fortunatamente è riuscito a guarire: il linfoma di Hodgkin.

Una malattia affrontata e sconfitta tantissimi anni fa, nel 2004. Eppure le fake news sul suo stato di salute sono spesso circolate anche nel corso degli ultimi anni, e lui stesso decise di smentirle categoricamente in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel 2023.

“Ho avuto un tumore 20 anni fa. Per fortuna sto in salute e il mio lavoro va benissimo“, ha raccontato, per poi lanciare un messaggio: “Attenzione a cosa leggete, sto bene! Vecchi amici mi chiamano allarmati. A volte, per discrezione mi cominciano a guardare… Poi mi dicono: ‘Avevo letto che sei in fin di vita’… Mi ripeto, fate veramente attenzione a cosa leggete e scrivete, perché potete anche rovinare la carriera di una persona”.

Linfoma di Hodgkin: cos’è, sintomi e come si cura

Ma che cos’è il linfoma di Hodgkin, malattia che Simone Montedoro è riuscito a sconfiggere ormai più di vent’anni fa? Trattasi di un tumore del sistema linfatico, generato dai linfociti B che sono presenti in numerosi organi del nostro corpo, ma spesso prende origine nei linfonodi.

I principali sintomi del linfoma di Hodgkin sono un ingrossamento dei linfonodi ma anche febbre persistente, perdita di peso, sudorazione notturna e prurito. Trattasi, inoltre, di un tumore piuttosto raro soprattutto se paragonato con gli altri: l’incidenza è generalmente di circa 5/7 pazienti ogni 100.000 persone e la diagnosi avviene più comunemente tra i 20 e i 40 anni d’età.

Ma come si può curare il linfoma di Hodgkin? Il trattamento dipende da numerosi fattori, come l’età e lo stato generale di salute del paziente; in generale il trattamento più comune è la chemioterapia che può essere o meno associata a radioterapia, al fine di limitare la proliferazione delle cellule maligne. Attraverso gli opportuni trattamenti, la percentuale di guarigione è di circa l’85%.