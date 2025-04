Siamo abituati al suo pensiero graffiante, al giudizio incalzante ma quasi mai fuori contesto; oltre il personaggio di Sonia Bruganelli, oltre il ruolo televisivo, c’è però una donna che ha tanto da raccontare. Verve, irriverenza, pensiero critico; sono aspetti che forse nascono proprio dalle sofferenze che l’hanno resa più forte, all’apparenza cinica ma in realtà semplicemente consapevole. Reduce dalla separazione dall’ex marito Paolo Bonolis dopo una liaison ventennale; nella quotidianità è madre a 360° e spesso ha toccato il cuore parlando di sua figlia Silvia e della malattia per la quale ha necessitato sempre una dose d’amore in più. Ma non solo, Sonia Bruganelli ha sofferto anche di depressione, forse proprio dopo il difficile percorso alle prese con le condizioni cliniche della figlia. In quell’esperienza un faro è stato suo figlio Davide come raccontato – stando alle anticipazioni su RaiPlay – a Obbligo o Verità nella puntata che andrà in onda questa sera, 7 aprile 2025.

Angelo Madonia concorrente de L'Isola dei famosi?/ Sonia Bruganelli frena: "Resta in Italia"

Sonia Bruganelli: “Malattia? Mio figlio Davide è stato fondamentale durante la depressione…”

Sonia Bruganelli – stando alla clip di anticipazioni di Obbligo o Verità per questa sera, 7 aprile 2025 – ha raccontato della bellezza del suo rapporto con il figlio Davide, contestualizzata al suo supporto in un momento particolarmente difficile: “Lui mi ha aiutato, è nato subito dopo Silvia e mi ha aiutato a vivere una situazione più leggera come madre. Poi ho avuto un periodo importante di depressione…”.

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: "Lo voglio nella mia vita"/ L'amore finito e la storia con Angelo Madonia

Le parole di Sonia Bruganelli mettono in evidenza un’altra sfida che le ha posto la vita, abilmente superata con l’antidoto più puro: l’amore degli affetti più cari, in questo caso quello di suo figlio Davide. “Quando stavo male, mi chiese: ‘Mamma, ma tu muori?’. Io, vedendo i suoi occhi persi, ho iniziato ad avere la forza di volontà per riprendermi e ci siamo supportati l’una con l’altro”. Oggi è una donna fiera e forte, ‘figlia’ anche del calvario della depressione ampiamente vinto e superato.