La carriera incredibile del compianto Sven-Goran Eriksson: il calvario della malattia e la storia d'amore con Nancy Dell'Olio.

Pochi allenatori, in carica o in pensione, possono vantare le mirabolanti imprese ascrivibili alla carriera del compianto Sven-Goran Eriksson. Nel cuore dei tifosi della Lazio per lo scudetto conquistato nel 2000 per i successi in ambito internazionale come la Supercoppa Uefa e la Coppa delle Coppe. Importante anche la sua storia come tecnico della nazionale inglese dove, fino al 2006, ha riportato prestigio seppur senza portare nuovi trofei in bacheca. Dopo una carriera vissuta al massimo entrando di diritto nel cuore dei tifosi, non poteva che destare un dolore generale quando nel gennaio dello scorso anno decise di rivelare per la prima volta la terribile malattia che lo attanagliava già da tempo.

“Ho un tumore al pancreas in fase terminale”, scuoteva così Sven-Goran Eriksson a gennaio del 2024 rivelando al mondo della malattia ormai già in una fase più che acuta. Lui stesso aveva confessato come le aspettative fossero particolarmente basse in termini di aspettativa di vita, circa un anno; l’allenatore svedese è riuscito a combattere per altri mesi prima di passare a miglior vita circa un anno fa, precisamente il 26 agosto del 2024.

Sven-Goran Eriksson, ex compagno Nancy Dell'Olio: "La passione più forte della mia vita"

L’amore tra Nancy Dell’Olio e Sven-Goran Eriksson risale agli inizi degli anni novanta; una liaison che immediatamente valica il muro del gossip internazionale arrivando ad avere fin da subito una risonanza quasi globale. Una coppia magnetica, capace di attirare una fragorosa attenzione mediatica che in alcuni casi sarà forse risultata anche deleteria per la stabilità del rapporto. La conduttrice nata a New York ha spesso raccontato di una passione travolgente; al fianco del compianto allenatore in giro per il mondo nei diversi impegni sportivi. Quando Eriksson arriva in Inghilterra la storia d’amore tocca però il suo picco, al netto anche dei retroscena che emersero poco dopo.

Galeotta fu Londra… la stampa britannica mette la lente d’ingrandimento sulla coppia ed emergono presunte storie di infedeltà con protagonista proprio Sven-Goran Eriksson. I tradimenti balzati all’attenzione mediatica non scalfiscono il carattere di Nancy Dell’Olio; la conduttrice non solo non si sottrae alla stampa ma soprattutto decide anche di andare oltre quelle ‘scappatelle’ dell’ex compagno arrivando al perdono. Nel 2007, però, la storia d’amore volge al termine ma non tramonta la stella di Nancy Dell’Olio che ormai si è ritagliata una propria credibilità ben oltre l’etichetta di ‘moglie di’. “L’ho amato molto” – raccontava a Storie di donne al bivio – “E’ stata la passione più forte della mia vita”.