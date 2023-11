Malattia Tathiana Garbin, la lotta contro il tumore/ “Capita una volta su un milione, non ho paura di morire”

Tathiana Garbin racconta la sua battaglia contro la malattia: il tumore raro

Tathiana Garbin si ritrova ad affrontare la sua partita più importante. La capitana della nazionale italiana di tennis ha annunciato 24 ore fa di essere malata e di doversi sottoporre a una nuova operazione per combattere la rara forma di tumore che l’ha colpita. Il mondo del tennis, italiano e no si è stretto attorno a pugno intorno a lei. Un abbraccio bollente e affettuoso, carico di energia positiva, come quella che lei ha sempre saputo dare a tutti coloro che la circondano in anni di onorata carriera, dentro e fuori dal campo da tennis.

Tamberi: "Infortunio? È stato devastante"/ "Mi piace stupire la gente e così ho fatto"

Tathiana Garbin nelle scorse ore si è raccontata in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport, dove ha svelato come sta affrontando questa sua nuova fase della vita così delicata. Una malattia che non intende affrontare con paura o decidendo di assumere posizioni estremamente difensive, lei, Tathiana Garbin, che attacca per natura: “Il mio è un caso rarissimo, ne capita uno su un milione. Mi preparo facendo vita da atleta. E non cambierei la mia vita bellissima con una senza emozioni. Adesso è il momento di prendermi cura di me stessa per le cure che saranno pesanti” le parole della tennista al quotidiano.

Osimhen diventa un "Cicciobello"/ Napoli: "Nessun accordo con Giochi Preziosi. Agiremo per vie legali"

L’annuncio di Tathiana Garbin sula malattia

L’annuncio choc di Tathiana Garbin ha inevitabilmente scosso il mondo del tennis e dello sport in generale. Ma il coraggio, la forza e la voglia di guardare oltre che la Garbin ha ammesso di voler schierare in campo fanno guardare avanti con fiducia, nonostante le parole drammatiche pronunciate nell’annuncio della malattia stiano ancora facendo eco nelle menti di chi la ama nella vita e nello sport. A poche ore dal termine della grande cavalcata delle azzurre, Tathiana Garbin compresa, in King Cup, la sportiva ha infatti annunciato la sua battaglia con il tumore, in un momento storico che in campo sta sorridendo al tennis italiano.

Diretta/ Real Madrid Real Sociedad (risultato finale 2-1): rimonta dei Blancos (17 settembre)

Parole forti e spaccacuore quelle pronunciate dalla Garbin: “Desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita. È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore . È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione – le parole della sportiva – . La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli straordinari medici dell’Ospedale Cisanello di Pisa, nello specifico il Prof. Di Candio ed il Prof. Morelli hanno seguito il mio caso”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA