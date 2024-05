Malattia Teddy Reno, marito di Rita Pavone/ Ha Alzheimer da 3 anni, l’ha costretto al ritiro dalle scene

Una malattia ha costretto Teddy Reno (all’anagrafe Ferruccio Merk Ricordi), il marito di Rita Pavone, a ritirarsi dalle scene. Si tratta dell’Alzheimer, che lo affligge ormai da circa 3 anni. Al di là degli inevitabili acciacchi relativi all’età (97 anni), è proprio la perdita di memoria ad avergli maggiormente condizionato la vita. A parlarne in passato è stata proprio la moglie: “Adesso i 19 anni di differenza si iniziano a fare sentire, anche se la sua voce è sempre meravigliosa”, aveva detto a Verissimo.

La cantante tra l’altro conosce bene questa patologia perché la madre è venuta a mancare proprio a causa di quest’ultima. Diversa la situazione del marito, che invece riesce a gestirla. “Grazie a Dio la maggior parte dei suoi problemi è legata soltanto all’età. Ogni tanto scambia cose accadute a me con cose accadute a lui oppure mi chiede la stessa cosa diverse volte. Sono cose che capitano”, ha spiegato.

Nonostante la malattia, Rita Pavone è sempre rimasta al fianco del marito Teddy Reno. Anzi, ha iniziato ad accudirlo ancora di più. L’amore non è mai svanito. Anche perché per stare insieme hanno lottato tanto. Era il 1968 quando si sono sposati dopo 4 anni di fidanzamento, andando contro al padre di lei che non accettava la differenza di età. La madre invece aveva acconsentito all’unione, a patto che lei arrivasse illibata all’altare. Così fu. Teddy Reno e Rita Pavone hanno poi avuto due figli: Alessandro e Giorgio.

“Quando l’ho incontrato sapevo di avere al mio fianco la persona giusta. Lui era divorziato (dal precedente matrimonio con Vania Protti aveva avuto anche un altro figlio, Franco, ndr). I miei genitori non credevano in noi. Se li avessi ascoltati, avrei avuto una vita infelice, è per questo che sono stata felice di agire di testa mia”, ha affermato in passato a Vanity Fair.











