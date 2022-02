Malattia Tullio Solenghi: emicrania “curata” con dieta vegetariana/ “Ero ko, ma un giorno…”

Qual’è la malattia della quale ha sofferto Tullio Solenghi?

In molti conoscono l’attore, comico, regista teatrale, imitatore e personaggio tv Tullio Solenghi; ma non tutti sanno che durante la sua lunga carriera ha dovuto fare i conti con una malattia davvero subdola, l’emicrania, che ha reso davvero complicati svariati momenti della sua vita. L’attore genovese, infatti, per parecchi anni ha sopportato, a suo malgrado, forti dolori, alcuni del quali sfociati puntualmente in spiacevoli episodi di vomito ed estenuanti mal di stomaco.

L’artista ha spiegato di non essersi mai curato come avrebbe dovuto, quando da bambino aveva captato i primi segnali del malessere. Infatti all’epoca, a suo dire, la sua “emicrania” era stata sottovalutata dai suoi famigliari e dalle persone che aveva intorno. Per fortuna Solenghi ha sopportato le fasi più dure della malattia grazie agli antidolorifici, anche se per questo motivo ritiene di essere diventato un “Plasil dipendente”.

Tullio Solenghi e la lotta all’emicrania: la “rinascita” grazie alla dieta vegetariana

Per risolvere i suoi malesseri, l’attore genovese ha deciso così di dare una sistemata al suo stile di vita. Anche perché, proprio a causa di alcuni problemi fisici dovuti alla malattia, Tullio ha rischiato di compromettere diverse esibizioni in teatro. A fine anni ottanta ha quindi iniziato ad abbracciare la dieta vegetariana, togliendo dalla sua alimentazione alcuni cibi, nella speranza di evitare di soffrire ancora di quei dolori insopportabili. Da quando Solenghi è diventato vegetariano, così, gli attacchi e i dolori sono praticamente scomparsi. Da quel momento l’attore è rinato e finalmente ha ricominciato a vivere con più leggerezza.

“Al medico è bastato ascoltare le mie abitudini alimentari e farmi qualche domanda per individuare quali cibi contribuissero all’insorgenza del mio mal di testa. Ovvero: crostacei, tartufi, formaggi stagionati e vino bianco. Per prevenire i dolorosi attacchi di cefalea dovevo, quindi, per prima cosa evitare questi alimenti”, ha raccontato Tullio Solenghi in una recente intervista. “Nel giro di poco sono tornato a sentirmi più energetico e in forma”, ha confermato.



