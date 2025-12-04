Malattia Umberto Tozzi: il cantante originario di Torino ha iniziato la sua carriera da giovanissimo. Qualche anno fa la scoperta tumore

Umberto Tozzi, nato a Torino nel 1952, è in realtà originario del sud: il papà era di Foggia mentre la mamma di Benevento. Già da sette anni prima della sua nascita i due vivevano nel capoluogo piemontese, dove Umberto si è appassionato al mondo della musica. Insieme al vicino di casa Guido Guglielminetti ha infatti iniziato a far musica, formando con lui il primo complesso, per poi entrare proprio con l’amico negli Off Sound, gruppo nel quale c’era anche Franco, suo fratello, che per un breve periodo ebbe un grande successo.

Nel corso della sua carriera Umberto Tozzi ha pubblicato ben 34 album, vendendo nel complesso circa 80 milioni i dischi: uno dei suoi successi più grandi è “Gloria”, così come “Ti amo”. Proprio quest’ultima canzone non era dedicata ad una donna, una moglie o un’amante, come a lungo si è pensato, ma a sua mamma, la donna più importante della sua vita: “Le femministe mi distrussero, dicevano che nella canzone avevo un atteggiamento maschilista. E invece quell’immagine della donna che stira mi era venuta pensando a mia mamma”. Una canzone d’amore, dunque, dedicata alla donna più importante della sua vita, sua mamma.

Malattia Umberto Tozzi, qualche anno fa la scoperta del tumore alla vescica

Qualche anno fa Umberto Tozzi ha dovuto fare i conti con una brutta malattia, un tumore alla vescica. A parlarne è stato proprio lui solamente dopo diverso tempo: Tozzi aveva scoperto della patologia durante un normale controllo, un’ecografia addominale che però rilevò appunto la patologia. Dopo diverse terapie, Umberto Tozzi è riuscito a guarire, fortunatamente tornando alla sua vita di sempre. Un periodo, quello della malattia, che ha segnato l’esistenza di Umberto, che ha da quel momento affrontato la vita con una filosofia diversa, imparando ad apprezzare di più le piccole cose.

“La salute è veramente tutto. Non avevo mai toccato prima di allora la non felicità del poter non esserci più” ha raccontato Umberto Tozzi in un’intervista recente, dopo essere guarito dal tumore alla vescica. Un vero e proprio insegnamento per Umberto Tozzi, che dopo la patologia avuta ha apprezzato la vita in maniera diversa.