Valeria Fabrizi era impegnata sul set de ‘Che Dio ci aiuti’ quando ha scoperto la malattia: un terribile tumore al rene, oggi sconfitto.

Valeria Fabrizi è entrata nel cuore degli appassionati grazie al suo talento, all’empatia che ha sempre ostentato con gli innumerevoli personaggi interpretati. L’affetto smisurato da parte del suo pubblico è emerso in particolare di recente quando l’attrice ha rivelato di vivere il momento forse più duro del suo percorso di vita: il calvario della malattia. Tutto è partito da un malessere accusato sul set de ‘Che Dio ci aiuti’ – serie tv iconica anche grazie al suo contributo – che inizialmente pensava fosse ascrivibile ad una problematica decisamente più lieve: “Pensai ad una colica”, ha raccontato in un’intervista recente. Purtroppo, la malattia di Valeria Fabrizi si è poi rivelata decisamente più ostica del previsto: un tumore al rene.

L’ennesima sfida, questa volta non sul set ma nella quotidianità; Valeria Fabrizi ha affrontato la malattia con il sorriso, come sempre ha fatto nelle sue avventure personali e professionali. Un aspetto che ha colpito tutti è stato raccontato proprio dall’attrice che, come anticipato, ai tempi era impegnata con le riprese de ‘Che Dio ci aiuti’. A dispetto delle cure in corso, del fisico provato e della patologia da affrontare, con una professionalità quasi disarmante ha deciso di non venire meno a quell’impegno di lavoro: “Non me la sentivo di mettere a rischio gli impegni di tante persone, ho stretto i denti e sono andata avanti”.

Un racconto speciale quello di Valeria Fabrizi, una storia di vita che vale come esempio di resilienza per chi è attanagliato dalle medesime paure quando si tratta di affrontare la malattia. L’attrice non si è persa d’animo, ha portato avanti in parallelo i suoi impegni e al contempo si è dedicata al percorso necessario per contrastare quel terribile tumore al rene che lei stessa ha definito: “Un intruso da affrontare”.

Combattiva e determinata, Valeria Fabrizi ha affrontato la malattia quasi ignorandola; lei stessa ha raccontato di aver vissuto quei momenti con l’unico obiettivo di vincere quel calvario senza perdere la positività che l’ha sempre caratterizzata. “Era qualcosa che dovevo scacciare dal mio corpo, ho pensato: ‘Ti frego io’, e non ho perso lo spirito positivo”. Fortunatamente l’attrice ha vinto la sua sfida personale; è stato necessario un intervento al rene colpito dalla patologia che è stato dunque asportato. Oggi Valeria Fabrizi può dunque raccontare con fierezza di aver sconfitto la malattia ergendosi ad esempio per chi cerca coraggio e forza per vincere simili battaglie.

