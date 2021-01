Malattia Violante Guidotti, moglie Carlo Calenda/ La leucemia e il cancro “Corpo impazzito”

Violante Guidotti Bentivoglio è la moglie di Carlo Calenda, l’ex ministro ospite negli studi di “Oggi è un altro giorno”, su Rai Uno. Violante Guidotti, classe 1973, è stata spesso nominata dal leader di Azione, soprattutto per via della sua malattia e del suo stato di salute. Era il 29 agosto del 2017 quando nel giro di una settimana le diagnosticarono la leucemia e un tumore al seno: «Mi sono sentita una scialuppa in balia di una tempesta terribile – aveva spiegato la stessa moglie di Calenda durante un’intervista al Corriere della Sera della scorsa estate – all’improvviso ho scoperto di avere un corpo impazzito».

Ha avuto bisogno di due giorni, come svelato, per comprendere cosa stesse succedendo, non accettando il verdetto dei medici, e nel contempo, la duplice notizia ha ovviamente sconvolto la vita della sua famiglia, con l’ex ministro che aveva deciso di fare un passo indietro dalla vita politica per stare vicino alla moglie.

VIOLANTE GUIDOTTI, MOGLIE CARLO CALENDA: UN AMORE CHE DURA DA UNA VITA

Fortunatamente oggi le cose vanno meglio, ma rivedere la luce non è stato facile dopo la chemioterapia, la perdita di capelli, il corpo che cambia, il continuo “dentro e fuori” dagli ospedali, il trapianto di midollo, e la paura che ad ogni controllo ci fosse qualcosa che non andava. Una malattia di questo tipa ti segna, e Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di Carlo Calenda, ha deciso di raccontarsi fra tv e giornali, anche per sottolineare quanto sia importante la prevenzione: «È il solo modo di ridurre i casi – aveva detto sempre durante la stessa intervista di cui sopra – e le conseguenze di quelli che vengono scoperti». Ma il lavoro di Violante Guidotti non si limita solo alla comunicazione, in quanto attraverso la Komen, la più grande onlus internazionale per la prevenzione del tumore al seno, ha voluto scendere in campo concretamente. Violante Guidotti e Carlo Calenda si sono conosciuti fin da giovanissimi, quando avevano 18 anni, e da allora non si sono più lasciati, ritrovandosi poi nel giro di breve tempo all’altare e genitori di tre figli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA