Malattia Wanda Nara, come sta? “Ho avuto paura a parlare di leucemia”/ “Potrebbe durare tutta la vita”

Wanda Nara è nel cast del nuovo programma tv e talent show L’Acchiappatalenti, in onda in prima serata su Rai 1. La modella aveva anticipato il progetto anche con una storia pubblicata su Instagram nella quale aveva commentato ad una domanda di un fan sul ritorno televisivo: “Manca pochissimo“. Ultimamente la showgirl argentina, che ha raggiunto la popolarità in Italia grazie al marito calciatore ex dell’Inter Mauro Icardi oltre che per la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle, ha dovuto affrontare un periodo piuttosto difficile dopo aver scoperto di essere malata di Leucemia Mieloide Cronica.

Mauro Icardi, marito di Wanda Nara: "Con lei è amore vero"/ "Crisi superata, abbiamo scelto la famiglia"

Una patologia che era stata anticipata dai giornalisti e dalla tv in seguito ad alcuni dettagli scoperti prima ancora che i medici le comunicassero la diagnosi. Dopo lo shock iniziale per la notizia imprevista della malattia, Wanda Nara ha iniziato a fare cicli di terapie presso l’Istituto Fundaleu in Argentina, specializzato per questo tipo di problemi, e quindi anche a dividersi tra America Latina e Turchia, dove risiede la sua famiglia dopo l’ingaggio del marito con il Galatasaray. Attualmente quindi la situazione di salute è stabile, ma si tratta comunque di una malattia cronica che va tenuta sotto controllo e che può durare anche tutta la vita, come aveva confermato la modella in una intervista a Vanity Fair.

Wanda Nara giudice di Ballando con le stelle il prossimo anno?/ "Milly ha messo gli occhi su di lei"

Malattia Wanda Nara, come sta dopo la diagnosi di leucemia: “Ho avuto paura, ma essere mamma mi ha fatto reagire”

Wanda Nara recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla malattia di cui soffre, la Leucemia Mieloide Cronica. Prima pubblicando la foto del referto medico su Instagram per parlare dopo mesi di silenzio apertamente del problema che per un periodo non ha voluto affrontare. “Avevo paura a parlare di leucemia“, aveva raccontato dopo la fine della trasmissione Ballando Con Le Stelle, ma ho voluto pubblicare la nota dell’ospedale perchè in molti avevano dubitato dicendo che era una bugia.

Wanda Nara pubblica la diagnosi della sua malattia: "Leucemia mieloide cronica"/ "2024 non deludermi"

Ora, a distanza di mesi da quella confessione, ha dichiarato di aver iniziato a valorizzare di più la vita, soprattutto cercando di vivere con la stessa forza di prima e circondata dalle persone care. Di come abbia gestito la notizia con la famiglia aveva detto, intervistata da Oggi: “Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino“. Rivelando anche un particolare momento doloroso, quando uno dei suoi figli, che ancora non sapeva nulla ma aveva capito che la situazione era grave a causa delle indiscrezioni circolate in tv, scrisse un messaggio alla zia, sorella di Wanda: “Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA