Il sorriso con il quale l’abbiamo conosciuta e apprezzata negli anni, forse dopo oggi non sarà più lo stesso; certi dolori ti cambiano, ti forgiano per la vita e quando la sofferenza viene dissipata può essere trasformata in un ricordo che ti culla nel tempo. Soleil Sorge ha perso la sua amata mamma, Wendy Kay; un lutto disarmante per l’ex volto del GF Vip che in diverse occasioni aveva celebrato il loro rapporto scandito da amore reciproco, da un legame che andava oltre l’essere semplicemente mamma e figlia.

Wendy Kay – mamma di Soleil Sorge – è morta dopo aver lottato per anni contro il calvario della malattia. L’ex gieffina aveva raccontato dell’amara scoperta nel 2007 di un tumore al seno; battaglia vinta qualche anno più tardi per poi ripresentarsi nel 2012 con un nuovo ciclo clinico. Ancora una volta, quando tutto sembrava finito, quell’ombra nefasta è tornata ad incombere nella vita della donna e in maniera ancor più dolorosa. Un cancro alle ossa e alla spina dorsale scoperto nel 2022 ha stravolto nuovamente la vita di Soleil Sorge e la mamma Wendy Kay che, tristemente, si è lasciata andare proprio in queste ore.

Terribile lutto per Soleil Sorge: il messaggio struggente per la morte della mamma Wendy Kay

Ad annunciare la morte della mamma Wendy Kay – come riporta Isa e Chia – è stata la stessa Soleil Sorge che con un messaggio struggente ha dilaniato il cuore dei fan oltre a chiedere rispetto per il silenzio che la accompagnerà in questi giorni dove dovrà tentare di dirimere e metabolizzare uno dei dolori più estremi che nella vita si possa provare.

“L’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile è tornata nell’eternità”, parole che trasudano amore viscerale e al contempo sofferenza. Comunica così Soleil Sorge sui social la triste scomparsa della propria mamma – Wendy Kay – dopo anni alle prese con la malattia. “Vi chiedo di rispettare il mio silenzio… Il mio cuore batte ancora per lei, il tempo non guarisce ma aiuta a trasformare il dolore”. L’ex volto del Grande Fratello Vip ha poi concluso: “Ringrazio tutti per l’affetto e la comprensione, tornerò quando sarò pronta”.

