Uno studio negli USA ha "curato" le malattie cardiache con l'editing genetico Crispr-Cas9: la forbice del DNA usata per ridurre i livelli di colesterolo

Man mano che l’interesse e l’attenzione della comunità scientifica mondiale si concentra sempre di più attorno al tema dell’editing genetico reso possibile dalla tecnica Crispr-Cas9, nuovi studi sembrano ipotizzare che questa “forbice” potrebbe essere utilizzata anche contro le malattie cardiache, principale causa di morte sia in Italia che nella maggior parte degli altri paesi sviluppati del mondo: un vero e proprio problema che – forse – potrà essere risolto una volta per tutte; fermo restando che gli attuali dati devono essere ancora confermati da altri studi.

Covid, "report Zambon ritirato per salvare fondi per sede OMS"/ Lega: "Pensavano a reputazione e soldi"

Anche se ne abbiamo già parlato in numerosi altri articoli simili a questo, è utile ricordare in poche parole che l’editing genetico parte dal presupposto di poter modificare uno o più geni che compongono il nostro organismo e che sono alla base di diversi scompensi: per farlo si utilizzata la tecnica Crispr-Cas9 che – come dicevamo prima – può essere immaginata come una sorta di forbice che “taglia” il gene alterato dal genoma e lo sostituisce con una copia dello stesso non difettosa; tutto con rischi minimi per il paziente e con un’operazione estremamente poco invasiva.

Emilia-Romagna, De Pascale: "Basta pazienti da fuori regione, intasano ospedali"/ Lega: "Pd scopre la realtà"

Lo studio sulle malattie cardiache trattate con Crispr-Cas9: ridotti i livelli di colesterolo nel 50% dei pazienti

Tra i tanti studi sull’editing genetico, in particolare uno realizzato alla Cleveland Clinic dal dottor Luke Laffin – e già pubblicato anche sulla prestigiosa rivista “New England Journal of Medicine” – si è incentrato sul tema delle malattie cardiache, vere e proprie “serial killer” silenziose che sono la prima causa di morte in buona parte del nostro pianeta: all’origine di queste vi sono, in larga parte, scompensi nella produzione di colesterolo ed estrogeni da parte del nostro corpo e proprio da qui è partito lo studio.

SINGLE DAY/ Dalla Cina la festa che celebra una solitudine pericolosa

Grazie a Crispr-Cas9, infatti, il team del ricercatore è riuscito – tramite una semplice iniezione di sangue – a disattivare e sostituire il gene presente nel fegato chiamato “ANGPTL3”, coinvolto proprio nella produzione incontrollata di colesterolo ed estrogeni: in un primo trial clinico con 15 pazienti la tecnica del dottor Laffin ha dimostrato buoni risultati in circa il 50% dei casi, dimostrando che si tratta di una strada – potenzialmente – rivoluzionaria che permetterebbe di dire addio ai costosi farmaci usati per le malattie cardiache.

Sono, comunque, leggermente più scettici alcuni colleghi del dottor Laffin che temono – come nel caso del dottor Eric Topol – rischi legati alla “sicurezza” a lungo termine del trattamento con Crispr-Cas9 e sugli elevati costi che ancora richiedono queste terapie; mentre altri – come il dottor Kiran Musunuru, che comunque riconosce l’importanza dello studio – prima di dirsi fiduciosi ricordano che sono ancora necessari “ulteriori studi” prima di poter parlare di rivoluzione in campo medico.