MALATTIE INGUARIBILI/ L’impegno di Vidas a sostegno delle cure palliative

Le cure palliative, in medicina, intervengono quando una guarigione non è più possibile, cercando però di migliorare la qualità della vita del paziente, riducendo il livello di sofferenza e dolore. L’obiettivo è quello di affermare il valore della vita, secondo un approccio in cui la morte rappresenta un evento naturale.

Una branca della medicina estremamente delicata, che richiede necessariamente un intervento diverso per ogni singola persona, in grado di dare non solo un sollievo rispetto al dolore ma un vero e proprio sostegno al paziente, che è prima di tutto un essere umano, e alle persone che lo circondano e lo assistono.

Questo è anche l’impegno di VIDAS, un’associazione che si occupa di difendere i diritti di bambini, anziani e adulti che soffrono di malattie inguaribili, in modo da garantire la possibilità di vivere gli ultimi momenti della vita con dignità. Nel 2022 VIDAS compie 40 anni.

In questo articolo vi raccontiamo meglio la sua storia.

VIDAS: associazione attiva nelle cure palliative dal 1982

L’impegno di VIDAS, a sostegno dei malati inguaribili e dei loro familiari, comincia nel 1982, anno in cui Giovanna Cavazzoni fonda a Milano l’Associazione e la Fondazione VIDAS mettendo da subito al centro “Prima i valori, poi le opere”. I valori che da sempre sono al centro di VIDAS sono la gratuità del servizio assistenziale (rivolto sia al malato sia alla sua famiglia), il diritto di scelta della persona malata e il fatto che i servizi vengono forniti secondo un principio di uguaglianza.

VIDAS ha accompagnato ad oggi oltre 39.000 persone nel tratto più difficile della vita, tra anziani, adulti e bambini. L’associazione propone un’assistenza completa alle persone che soffrono di malattie inguaribili attraverso percorsi di cura che possono essere di diverso tipo, in particolare avvalendosi di cure domiciliari e negli hospice Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi, in degenza e in day hospice.

Un impegno che vede il lavoro di 7 equipe professionali composte da figure socio-sanitarie altamente qualificate insieme a volontari, i quali sono a loro volta accuratamente selezionati e formati, presentando competenze non solo tecniche ma anche umane, empatiche e relazionali.

L’impegno di VIDAS per i bambini

Particolarmente importante l’impegno di VIDAS nell’assistenza pediatrica, in grado di rispondere a una richiesta in costante aumento e che ha visto nel 2015 la creazione, all’interno dell’Associazione, della prima équipe pediatrica in grado di portare le cure palliative domiciliari ai bambini e agli adolescenti. Nel 2019 è stata inaugurata Casa Sollievo Bimbi, un hospice pediatrico in cui vengono offerti servizi di reparto in degenza e in day hospice, dove rimane un’accoglienza simile a quella di una casa, più che di un ospedale.

Molto resta ancora da fare, ma donando il 5×1000 si riescono ad aprire ulteriori, importanti orizzonti, promuovendo il diritto alla vita di tutti.



