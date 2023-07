Malattie rare/ Il nuovo piano per il 2023 e 2024: meno distanze tra Nord e Sud

Un Piano Nazionale malattie rare comprensivo di interventi mirati per dare risposte concrete alle persone con malattia rara e ai loro familiari. Questo è quanto è stato ratificato lo scorso 25 maggio, col commento entusiasta del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, che alla Conferenza Stato-Regioni , ha affermato come il documento non debba essere visto come un punto di arrivo, ma come uno ‘start’ ad azioni concrete per migliorare l’accesso alle terapie, declinare e sfruttare efficacemente le reti e l’utilizzo dei dati, dare piena attuazione alla Legge 175/2021 con maggiore speditezza e superare le disuguaglianze regionali.

Proprio quest’ultimo poi è uno dei principali obiettivi. “L’accesso alle cure senza distinzioni fra Nord e Sud dovrebbe essere la regola” ha dichiarato infatti Gemmato al Corriere. Ci sarà tempo un anno affinchè le disposizioni contenute nel piano trovino piena attuazione. E per realizzare tutti gli obiettivi sono stati stanziati 25 milioni per il 2023 e altrettante risorse per il 2024. Manca solo il decreto per la distribuzione.

GEMMATO: “PERCORSI DI DIAGNOSI E CURE UNIFORMI PER LE MALATTIE RARE”

Restando sempre nell’ottica di un accorciamento delle distanze tra Nord e Sud, Gemmato, nel corso sempre dell’intervista rilasciata al Corriere, ha affermato: “l’obiettivo principale è eliminare la sperequazione tra Regioni e, a volte, addirittura tra Asl di una stessa Regione. Ci saranno percorsi di diagnosi e cura uniformi e centri di riferimento in ogni Regione. Queste famiglie non devono affrontare viaggi della speranza lontano da casa”.

E ha anche aggiunto: “L’accesso ai farmaci deve essere garantito secondo principi di efficacia, tempestività, equità e semplificazione dei percorsi sia per quanto riguarda le terapie con azione mirata sulla patologia sia quelli sintomatici e di supporto. Ci sarà anche un elenco unico di trattamenti a carico del servizio sanitario da distribuire”. Con riferimento poi ai trattamenti non farmacologici, quali alimenti speciali, integratori, parafarmaci e cosmetici, dispositivi medici, protesi, ausili e riabilitazione, Gemmato ha garantito che anche in questi casi ci sarà un elenco nazionale per agevolare i pazienti con malattie rare.

